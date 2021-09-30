FIFA ve UEFA arasında Dünya Kupası krizi

Dünya Kupası'nın iki yılda bir oynanması yönündeki proje kısa bir süre sonra oylamaya sunulacak.

İspanyol basını Arsene Wenger'in açıklamalarının ardından gündeme gelen Dünya Kupası'nı iki yılda bir oynatma projesinin kısa bir süre hayata geçebileceğini öne sürdü. Marca'da yer alan habere göre son dönemde kulüplerin ve milli takımların yoğun maç takvimi dünya futbolunun patronu FIFA'yı bu yönde bir karar almak için zorluyor.

FIFA'nın Wenger'den gelen bu öneriye olumlu yaklaştığı ve kararın Mart-Nisan 2022'de yapılacak bir sonraki kongrede oylamaya sunacağı belirtildi. Farklı federasyonlardan 211 delegenin oy kullanacağı değerlendirmenin ardından çoğunluğun onay vermesi halinde, Dünya Kupası bundan sonra iki yılda bir düzenlenecek.

UEFA karşı çıkıyor

Öte yandan Dünya Kupası'nın 48 takıma çıkması projesine tüm federasyonların destek verdiği belirtilirken, buna karşın turnuvanın iki yılda bir düzenlenmesi fikri UEFA ve CONMEBOL'den olumsuz bir geri dönüş aldı. FIFA'nın önümüzdeki günlerde bu iki kurumla bir araya gelerek, değişim fikri için ikna etmeye çalışması bekleniyor.

Marca'ya göre FIFA Başkanı Gianni Infantino FIFA'nın sadece dört yılda bir başrolde olmasına sıcak bakmıyor ve daha aktif bir FIFA için bu yönde bir karar için çaba gösteriyor. Öte yandan,pandemi nedeniyle askıya alınan, 24 takımın katılacağı Kulüpler Dünya Kupası projesi de önümüzdeki dönemde yeniden hayata geçecek.

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