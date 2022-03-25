FIFA neyi temsil ediyor, başkan kim ve Sepp Blatter'e ne oldu?

Dünya Kupası tartışmasız dünya futbolunun en büyük turnuvasıdır. Çünkü uzak ülkelerden gelen birçok yıldız, spordaki en unutulmaz kupayı kaldırma umuduyla rekabet eder.

Dünya Kupası turnuvaları spor tarihinde her zaman özel bir olaydır. Peki gerçekte onu yöneten organizasyon hakkında ne biliyoruz? GOAL, FIFA ve onu kimin yönettiği hakkında bilmeniz gereken her şeyi size getiriyor.

FIFA’nın açılımı nedir?

FIFA, "Uluslararası Futbol Federasyonları Federasyonu" anlamına gelir. FIFA, dünya futbolunun yönetim organıdır ve Dünya Kupası gibi futbolun en büyük ve diğer büyük turnuvalarının düzenlenmesinden sorumludur.

FIFA ilk olarak 1904'te Avrupa'daki uluslararası müsabakaları denetlemek için bir araç olarak kuruldu ve dernekler şimdi Afrika, Asya, Avrupa, Kuzey ve Orta Amerika ve Karayipler, Okyanusya ve Güney Amerika'daki diğer altı bölgesel konfederasyonu birbirine bağlayacak şekilde büyüdü.

Merkezi İsviçre, Zürih'te bulunan FIFA, dünya çapındaki turnuvaların ana organizatörleridir.

FIFA’nın şu anki başkanı kim?

Şu anki FIFA başkanı, şubat 2016'da Sepp Blatter'in yerine geçen Gianni Infantino'dur. İtalyan asıllı İsviçreli olan Infantino, 2009'da UEFA'nın genel sekreteri olarak görev yapmış ve 2000 yılında UEFA'da göreve başlamıştır.

Ataması, 2015 FIFA yolsuzluk davasının bir sonucu olarak, 2016 FIFA Olağanüstü Kongresi’nde gerçekleşmiltir ve gözden düşen Blatter'in yerine seçilmiştir.

Infantino, Euro 2016'yı24 takıma çıkarmaktan sorumluydu ve hem UEFA Uluslar Ligi'nde hem de 13 Avrupa ülkesinde gerçekleşecek olan UEFA Euro 2020'de de çok önemli bir rol oynadı.

Sepp Blatter'e ne oldu?

Eski FIFA başkanı, bir dizi yolsuzluk iddiasına karışmasının ardından, bu tür iddiaları reddetmeye devam etmesine rağmen, futbolla ilgili tüm faaliyetlere katılmaktan altı yıl men cezası aldı.

ABD ve İsviçre makamları tarafından yapılan soruşturmalar, Blatter'in 2011 yılında Michel Platini'ye yaşa dışı ödeme yaptığını ortaya çıkardı.

Blatter, FIFA'nın sekizinci başkanıydı ve Katar'ın 2022 Dünya Kupası turnuvası için teklifini belirlemek için para rüşvetine karıştığı bilgisini takiben, saltanatı FIFA'nın etik komitesi tarafından sona ermeden önce 17 yıl boyunca bu görevde kaldı.

Blatter'i çevreleyen tartışma, parasal yolsuzluklarla kalmadı. Aynı zamanda eski ve mevcut oyunculardan gelen kadın düşmanı yorumlarıyla da suçlanıyor. Eski ABD kadın millî takımı kalecisi Hope Solo, gözden düşmüş eski başkanın 2013 Ballon d'Or töreni sırasında birkaç kez kendisine uygunsuz bir şekilde dokunduğunu iddia etti.

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