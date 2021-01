FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda kuralar çekildi

4-11 Şubat tarihleri arasında 'da düzenlenecek FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nın kura çekimi gerçekleştirildi.

İlk turda ekibi Tigres ile temsilcisi Ulsan Hyundai ve Katar şampiyonu Al-Duhail ile temsilcisi Al Ahly karşılaşacak.

Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonu FC , turnuvaya yarı finalden katılacak ve 8 Şubat'ta Al-Duhail - Al Ahly maçının galibi ile oynayacak.

Diğer eşlemeden tur atlayan ekip ise Libertadores şampiyonu ile karşılacak. Libertadores finalinde iki ekibi Santos ve Palmeiras 30 Ocak günü kozlarını paylaşacak.

FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nın finali 11 Şubat'ta oynanacak.

🤩 The official draw for the #ClubWC 2020 is complete



🏆 Bring on 4 February! pic.twitter.com/lYZYJuv5S4