FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda kuralar çekildi
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4-11 Şubat tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nın kura çekimi gerçekleştirildi.
İlk turda Meksika ekibi Tigres ile Güney Kore temsilcisi Ulsan Hyundai ve Katar şampiyonu Al-Duhail ile Mısır temsilcisi Al Ahly karşılaşacak.
Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonu FC Bayern Münih, turnuvaya yarı finalden katılacak ve 8 Şubat'ta Al-Duhail - Al Ahly maçının galibi ile oynayacak.
Diğer eşlemeden tur atlayan ekip ise Libertadores şampiyonu ile karşılacak. Libertadores finalinde iki Brezilya ekibi Santos ve Palmeiras 30 Ocak günü kozlarını paylaşacak.
FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nın finali 11 Şubat'ta oynanacak.
🤩 The official draw for the #ClubWC 2020 is complete— FIFA.com (@FIFAcom) January 19, 2021
🏆 Bring on 4 February! pic.twitter.com/lYZYJuv5S4