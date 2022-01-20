FIFA'dan futbol dünyasında güç dengelerini değiştirecek kiralık oyuncu devrimi

Futbol dünyasının zengin takımlarıyla ekonomik açıdan bu takımların yanına yaklaşamayan daha mütevazı takımların arasındaki makas her geçen gün açılırken, bu durum kaçınılmaz bir şekilde kadro kalitelerine de yansımıştı.

Porto'nun Monaco ile oynadığı sürpriz Şampiyonlar Ligi finalinin bir benzerinin tekrarlanması her geçen gün zorlaşırken, bu durumda müdahale FIFA'dan geliyor.

Fransız basınından French Football'da yer alan habere göre FIFA 2024'ten itibaren kulüplere kiralık oyuncu konusunda bazı kısıtlamalar getirme kararı aldı.

Alınan bu karara göre kulüpler farklı takımlara en fazla altı oyuncu kiralayabilecek farklı takımlardan kiralık olarak kadrolarına en fazla altı oyuncu alabilecek.

Altyapıdan oyuncular muaf

Altyapıdan yetişen veya 21 yaşın altında olan oyuncular bu kısıtlamalardan muaf tutulurken, çok sayıda oyuncuyla sözleşme imzalayan ve kadroda yer vermediği isimleri farklı takımlara kiralayan birçok takım kadrosunda önemli bir yapılandırmaya gitmek zorunda kalacak.

Alınan bu karar başta Premier Lig ve Serie A ekipleri olmak üzere birçok takımı zorlayacak.

FIFA'nın alınan bu kararı kısa bir süre sonra resmen duyurması beklenirken, bu durumun yaz transfer döneminden itibaren transfer piyasasını da eklemesi bekleniyor.

Karar doğrultusunda büyük takımların kadroda ana rotasyonda yer vermeyi düşünmediği çok sayıda ismi almaktan vazgeçeceği ve bu isimlerin nispeten daha zayıf takımlara dağılmasıyla birlikte rekabetin artacağı tahmin ediliyor.

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