Ferran Torres ve Rodri Hernandez, yaz transfer döneminde her ikisinin de yeni bir kulübe transferine ilişkin süren müzakereler ışığında, Barcelona ve Manchester City'ye dönmemek için zamana karşı yarışıyor. Bu bilgi İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine dayanıyor.

İki oyuncu, mevcut kulüpleriyle antrenmanlara dönüşlerinin yaklaştığı bir dönemde müzakerelerdeki gelişmeleri yakından takip ediyor. Her ikisi de yeni takımları Paris Saint-Germain ve Barcelona'nın hazırlıklarına hızlıca dahil olabilmek için geleceklerini mümkün olan en kısa sürede netleştirmeye çalışıyor.

Turnuvanın son haftasına kadar Dünya Kupası serüveni süren milli oyuncuların tatili sona ermek üzereyken, Ferran Torres ve Rodri Hernandez sabırsızlıkla geleceklerine dair gelişmeleri bekliyor.

Oyuncuların menajerleri transferleri sonuçlandırmak için çalışıyor; zira Barcelona forveti Ferran Torres, Katalan kulübünden ayrılıp Paris Saint-Germain'e transfer olmaya yaklaştı; Rodri ise Manchester City'den ayrılıp Barcelona'ya transfer olmaya yaklaşıyor.

İki oyuncu da mevcut kulüpleriyle antrenmanlara dönmek yerine yeni takımlarıyla gecikmeden çalışmaya başlayabilmek için önümüzdeki günlerde müzakereleri hızlandırmak istiyor.

Ferran Torres'in, Barcelona ile henüz çalışmalara dönmemiş diğer İspanyol oyuncularla birlikte önümüzdeki çarşamba günü, 12 Ağustos'ta antrenmanlara dönmesi bekleniyor.

Dolayısıyla tüm taraflar, transferi sonuçlandırmak ve Ferran Torres'in yeni sezon hazırlıkları için çarşamba sabahı yeniden Joan Gamper Spor Kompleksi'nde görünmesini önlemek için salı günü sınırlı bir zamana sahip olacak.

Rodri, transferini sonuçlandırmak için daha fazla zamana sahip

Diğer taraftan Rodri, geleceğini netleştirmek için daha geniş bir zaman aralığına sahip; zira Manchester City, antrenmanlara dönüşü için 14 Ağustos Cuma gününü belirledi.

Teknik direktörü Enzo Maresca kısa süre önce İspanyol orta saha oyuncusunun İngiliz kulübüne dönüş tarihine işaret ederek Rodri'nin "cuma günü Manchester'da olacağını" belirtmişti.

Ancak önümüzdeki günlerde Barcelona ile Manchester City arasındaki müzakereler başarıya ulaşırsa, Rodri İngiltere'ye dönmek zorunda kalmayacak ve kariyerinde yeni bir aşamaya başlamak için doğrudan Barcelona'ya gidecek.

Hansi Flick, Rodri'nin gelişini sabırsızlıkla bekliyor; zira onu, yeni sezonda Barcelona projesinin önemli unsurlarından biri olarak görüyor. Katalan kulübü ise transferi mümkün olan en kısa sürede tamamlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Böylece Ferran Torres ve Rodri kendilerini zamana karşı bir yarışın içinde buluyor; ilkinin Barcelona'ya dönüş tarihi hızla yaklaşırken, ikincisi müzakerelerin akıbetlerini kesin olarak belirlemesini beklerken Manchester City'ye planlanan dönüşünden önce birkaç günlük ek süreye sahip.