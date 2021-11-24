Fernando Gago: Messi ile oynamak çok zordu!

Arjantin futbolunun Avrupa'ya Real Madrid formasıyla adım atan unutulmaz orta saha oyuncularından Fernando Gago, ülkesinin basınından AS'a antrenörlük kariyerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Racing Club'ı çalışan Gago, eski takım arkadaşı Messi'ye de değindi.

Fernando Gago nasıl?

"İyi, gerçekten iyi. Futbol antrenörlüğü yapmaktan memnunum ve keyif alıyorum. Hayatım boyunca alıştığımdan farklı ama gerçek şu ki çok mutluyum."

Racing'deki bu yeni macera nasıl başladı?

"Burada verimli bir şekilde çalışabilmek için her şeye sahibiz. Kadromuz istediğimiz oyuna oldukça yatkın. Oyuncularımın kalitesi beni heyecanlandırıyor. Rekabetçi ve gelişime açık bir kadro sahip olmak istiyoruz"

Teknik direktörler genelde ellerindeki kadroya uyum sağlayanlar ve kadrolarını kendi fikirlerine ikna edenler olarak ikiye ayrılır. Siz hangi tarafta olduğunuzu düşünüyorsunuz?

"Futbol oynadığım dönemde eğlenmeye çalışıyordum. Belki oynarken bugün gördüklerimin ya da yapmak istediklerimin farkında değildim. Belki sebebi çok genç olmamdı. Bugün futbolun artık çok değiştiğini düşünüyorum.

"Daha fazla bilgi var. Artık maç izlerken eskisinden daha fazlasını görüyorsunuz. İnternetteki bilgiler de çok yardımcı oluyor. Oyuncuların sahip olduğu duyguları anlamak ve kadroya uyum sağlama sürecini takip etmek gerekiyor."

Erkeklerin artık futbolla ilgilenmedikleri ve maç izlemedikleri doğru mu?

"Bence bu kişiye göre değişir. 20 yıldır futbol oynayan ancak maç izlemeyen harika oyuncular var. Bunun bir önemi yok. Teknolojiyi gözardı edemeyiz. Artık hem futbol hem de toplum değişti.

"Şu an sahaya çıkan genç bir oyuncuya bana 17 yaşında davranıldığı gibi davranılmayacak. Gençlerin de değiştiğini kabul etmek gerekiyor"

De Rossi ile birlikte oynadığınız dönemde Boca Juniors hakkına konuşuyor muydunuz?

"Evet bu yönde konuşmalarımız oldu. Boca'yı seviyordu. Bir Avrupalının Arjantin'e gelmesi zor ama De Rossi çok mütevazı, çok sakin bir adam ve gerçekten yapmak istediği şeyi yaptı."

Lionel Messi'den bahsedebilir misin?

"Messi'yi mutlu gördüm. Onunla en son konuştuğumda böyle hissetmiştim. Çok mutluydu ve bence bunu herkesten çok hak etti. Copa America'daki sevinci her şeyi özetliyor. Tecrübe, yaş ve aile adamı olmak da birçok şeyi değiştirir."

Milli Takım'da kendinizi Messi'nin en iyi partneri olarak hissettiniz mi?

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"En iyilerden biri olup olmadığımı bilmiyorum ama Leo ile oynamanın zor olduğunu her zaman söyledim. Fiziksel olarak değil ama taktiksel olarak ona ayak uydurmak çok zor. Kafası farklı bir hızla çalışıyor.

"Oyunu okumak, rakibi incelemek, pozisyon almak , boş alanları görmek ve değerlendirilecek alana karar vermek bütün bunlar kolay değil. Her zaman kendimi rahat hissettiğimde daha iyi oynadığımı söyledim. Messi güzel bir meydan okumaydı ve kendimi onunla rahat hissettim ama en iyisi olduğumu sanmıyorum"

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