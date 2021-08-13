Fenerbahçe'ye Sarri piyangosu

Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler İtalya'dan gelen haberle gözünü bu ülkeye çevirdi.

Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de bu maça yönelik hazırlıklar devam ederken, kadroyu güçlendirme çalışmaları da sürüyor. Önümüzdeki günlerde kadrosunu bir golcüyle takviye etmesine kesin gözüyle bakılan sarı-lacivertli takıma ilişkin bir transfer iddiası da İtalya'dan geldi.

İtalyan basınından Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Lazio'da yeni teknik direktör Maurizio Sarri'nin takıma oturtmaya çalıştığı 4-3-3'te Ciro Immobile ve Vedat Muriqi'nin gerisinde kalan Felipe Caicedo ile ilgilenen Fenerbahçe, bu transfer için başkent ekibiyle temas kurdu ve oyuncunun bonservis bedelini sordu.

Lazio'ya para lazım

Fenerbahçe'nin yanı sıra birçok Serie A kulübünün de Caicedo ile ilgilendiği belirtilen haberde, oyuncunun sözleşmesinin gelecek yaz sona ereceğine vurgu yapıldı. Ekonomik açıdan oldukça zor bir dönemden geçen ve kısa bir süre içerisinde 20 milyon euro bulmak zorunda olan Lazio, daha önce anlaşmaya vardığı Elseid Hysaj'a ekonomik nedenlerle henüz imza attıramamıştı.

Lazio'da geride bıraktığımız sezonlarda Simeone Inzaghi'nin 3-5-2'sinde sık sık forma şansı bulan 32 yaşındaki golcü oyuncu geçtiğimiz sezon 25 maçta forma giyerken, rakip filelere sekiz gol bırakmıştı.

Beş sezondur yer aldığı Serie A'da toplam 36 golü bulunan Ekvadorlu yıldız daha önce Basel, Manchester City, Lokomotiv Moskova, Espanyol ve Sporting Lizbon gibi takımlarda oynamıştı.

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