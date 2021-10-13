Fenerbahçe'ye Chelsea piyangosu vurabilir!

Gösterdiği performansla Fenerbahçe'nin en önemli isimleri arasında yer alan Attila Szalai'nin talipleri artıyor.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon devre arasında kadrosuna kattığı Macar stoper Attila Szalai'ye Avrupa'nın büyük takımlarının ilgisi sürerken, İspanyol basınından bir iddia daha geldi. Estadio Deportivo'da yer alan habere göre Jules Kounde'nin Chelsea'ye gitmek istemesi sonrası Fransız oyuncunun alternatifi olarak Szalai'yi belirledi.

Sportif direktör Monchi'nin Kounde'nin ayrılması halinde Lille'den Sven Botman'a ve Fenerbahçe'den Szalai'ye yöneleceği belirtilen haberde yıldız oyuncunun sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesinin 2025 yılına dek süreceği belirtildi.

Öte yandan Szalai ile Sevilla'nın yanı sıra son şampiyon Atletico Madrid'in de ilgilendiği kaydedildi.

Macaristan'daki gibi oynuyor

Haberde Szalai'nin menajerliğini yapan Rogon şirketinin Roberto Firmino, Julian Draxler ve Ilaix Moriba gibi dünyaca ünlü çok sayıda oyuncunun temsilciliği yaptığı belirtilirken, bu firmanın yavaş yavaş İspanyol futboluna da gireceği ve bunun ilk adımlarından birinin Szalai'nin La Liga'ya transferiyle gerçekleşebileceği belirtildi.

EURO 2020'deki performansıyla da göz dolduran Szalai, Vitor Pereira'nın göreve gelmesinin Macaristan Milli Takımı'nda da olduğu gibi sol stoper olarak oynamaya başlamıştı. Fenerbahçe'nin Szalai için kapıyı 20 milyon euro'dan açması beklenirken, devre arasında gelmesi muhtemel tekliflerin kabul edilmeyeceği tahmin ediliyor.

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