Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağtay Kurukalıp kimdir?
Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe, perşembe günü öğle saatlerinde yeni oyuncusunu duyurdu.
Sarı-lacivertliler, 19 yaşındaki sol bel Çağtay Kurukalıp'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Çağtay Kurukalıp'ın futbol geçmişi
24 Şubat 2002 İstanbul doğumlu olan Çağtay, futbola Kasımpaşa altyapısında başladı. 2018'de Kasımpaşa'nın U-21 takımına yükselen genç oyuncu, kısa süre içerisinde kendisini gösterip A takıma yükselmeyi başardı.
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Süper Lig'de henüz hiç maça çıkmayan 19 yaşındaki futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda yedi kez forma giydi ve bir asist yaptı.
Sol bek mevkinde görev yapan Çağtay, aynı zamanda sağ bek pozisyonunda da oynayabiliyor. Genç oyuncu ile daha önce Galatasaray'ın da ilgilendiğine dair spekülasyonlar mevcuttu.
Ne söylendi?
Fenerbahçe, Çağtay Kurukalıp transferini resmî internet sitesinden şu açıklama ile duyurdu:
"Fenerbahçemiz, 19 yaşındaki sol bek oyuncusu Çağtay Kurukalıp’ı bonservissiz olarak renklerine kattı.
"Kulübümüzün 3 sezonluk sözleşme imzaladığı Çağtay Kurukalıp’a çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz.
Fenerbahçe’ye hoş geldin Çağtay!"
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