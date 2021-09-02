Fenerbahçe'nin yeni 8 numarası belli oldu

Sarı-lacivertli takım Alman futbolunun önemli potansiyellerinden biri olarak gösterilen Max Meyer ile iki senelik sözleşme imzaladı.

Süper Lig'de yeni sezona üç maçta dokuz puanla başlayan Fenerbahçe'de kadroyu güçlendirme çalışmaları sürerken, sarı-lacivertli takımın yaptığı son takviye orta sahaya geldi. Vitor Pereira'nın takımı 25 yaşındaki Alman orta saha oyuncusu Max Meyer'in iki senelik resmi sözleşmeye imza attığını duyurdu.

Kariyerinin ilk yıllarında daha çok 10 numara olarak görev yapan Meyer, Schalke 04'teki son yıllarında rakip kaleden biraz daha uzaklaşarak, daha çok 8 numaraya dönüşmüştü. 2017-2018 sezonu sonunda Schalke ile sona eren kontratını yenilemeyen Meyer sürpriz bir kararla Premier Lig takımlarından Crystal Palace'a transfer olmuştu.

Orta saha rotasyonu çok genişledi

Ada'daki ilk sezonunda 36 maça çıkan ve takımının en fazla süre alan isimlerinden biri olan Meyer, ikinci sezonda ise formayı kaybetti. Bu dönemde 19 maça çıkan Meyer, geçtiğimiz sezon ise kadroda düşünülmedi.

Devre arasında Köln formasıyla Bundesliga'ya dönen Meyer, 10 Bundesliga karşılaşmasında 351 dakika sahada kaldı.

Fenerbahçe'nin Luiz Gustavo, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci ve Miha Zajc gibi isimleri barındıran zengin orta saha rotasyonunda alacağı görev merakla beklenen Meyer, alt yaş gruplarından A Milli Takım'a kadar her kategoride Almanya forması giydi. Meyer A Milli Takım'da dört maça çıkarken, bir gol kaydetti.

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