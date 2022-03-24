Fenerbahçe'nin son haftalarda yükselen form grafiğiyle dikkat çeken Portekizli oyuncusu Miguel Crespo, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu.

A Bola'ya yaptığı açıklamada Türk futboluna adapte olmakta zorlandığını ancak geçiş sürecinde Vitor Pereira'nın kendisine yardımcı olduğunu belirten Crespo, sarı-lacivertli takımın şampiyonluk yarışından erken kopmasının yarattığı hayal kırıklığını ise gizlemedi.

Ne söylendi?

"Türkiye'deki ilk birkaç ay gerçekten inanılmazdı. Benim için her şey yeniydi ama Vitor Pereira uyum sağlamam için çok yardımcı oldu.

"İhtiyacım olan güveni ve desteği hissettim. Türk futbolu, Portekiz futboluna hiç benzemiyor. Takımlar sadece hücumu düşünüyor ve açıklar veriyorlar. Bu da oyunu daha belirsiz hale getiriyor. Bu yüzden, üst sıradaki takımların sürekli, alt sıradaki takımlara puan kaybettiğini görüyorsunuz.

"Şampiyonluk için çok rekabetçi bir ortam var. Portekiz'de her seviyede futbol oynadım. Bu durum, taktiksel olarak gelişmemi sağladı ve bunun yardımını görüyorum. Türkiye'de çok fazla geçiş oyunu oynanıyor ve takımı sürekli dengede tutmaya çalışıyorum. Şimdiye kadar karşılaştığım en büyük zorluk bu.

"Aldığımız sonuçlardan hayal kırıklığına uğramadım dersem yalan söylemiş olurum. Şampiyonluk için mücadele etmek isterdim ama bunu yapamadık. İkinci olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansımız var.

"Bu büyüklükte bir kulüpte mücadele etmek, kazanma baskısını artırıyor. Gelecek sezon daha iyi olacağız"

Son haftalarda vazgeçilmez

Son beş maçta dört galibiyet ve bir beraberlik elde eden Fenerbahçe'de bu maçların tamamında 90 dakika sahada kalan Crespo, sarı-lacivertli forma altındaki tek golünü Galatasaray deplasmanında atmıştı.

25 yaşındaki orta saha oyuncusu geçen sezon Estoril'in Portekiz 2. Ligi'ndeki şampiyonluğunda da önemli bir rol oynamıştı.

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