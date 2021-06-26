Fenerbahçe’nin Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’yla ilgili tüm bilgiler ve son gelişmeler.

Tek aday olarak girdiği seçimi 6459 oyla kazanan Ali Koç, üç yıl daha Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanlığını yapacak.

Ali Koç seçimin ardından ilk açıklamasında birlik mesajı verdi:

"Bugünden sonra; sen, ben, o demeden, sadece Fenerbahçemiz dediğimiz, sadece Fenerbahçe'nin çıkarlarına hizmet ettiğimiz, yeni bir dönem olmasını temenni ediyorum. Aydınlık geçmişimiz, aydınlık geleceğimiz, gurur duyulası yarınlarımız için omuz omuza olacağız."

"Bu sevgiye, güvene ve inanca layık olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı temenni ediyorum. Beklentilerinizin farkındayız. Geçtiğimiz dönemler için mahcubiyetimizi belirtmiştim. Bu, yeni dönem için itici güç ve sorumluluk sağlamaktır."

"Geride kalan üç yılda, doğrusuyla, yanlışıyla, çok büyük deneyimler kazandık. Bana göre futbolda, her sezon belli bir aşama kaydettik. Belli bir tecrübe kazandık."

Taraftar vurgusu

"Son günlerde yaşananlardan alınacak çok mesaj var. Bu kulübün gerçek sahibinin taraftarlarımız olduğunu, bir kez daha tüm ülkeye gösterdiniz. Tüm üyelerimize, taraftarlarımıza, tüm çubuklu sevdalılarına, şahsım ve yönetim kurulum adına çok çok teşekkür ediyorum."

"Bugün kiminle konuştuysam, şehir dışından gelmişti. Şanlıurfa, Malatya, Kırklareli, İzmir, Ankara... Bugün bir kongre üyemiz, İsveç'ten sabah indi, dört saat İstanbul'da kaldı ve oyunu verip gitti."

"Bunlar, bu camianın farkını fazlasıyla gösteriyor. Kongre üyeleri, bu camiaya nasıl sahip çıkacaklarını, başkanlarına geçmişte oldukları gibi nasıl sahip çıkacaklarını bugün de gösterdiler."

"Formanın hakkını verecekler"

"Kadromuz, %70 hazır. Bazı dokunuşlara ihtiyacı var. Kadro kalitesine ek olarak, Samandıra'da birbiriyle uyumlu çalışan kişilerin olduğu, özlediğimiz ruhu tekrar canlandıracak bir ortam, olmazsa olmazımızdır."

"Tüm stadyum yek vücut olacak. Aynı şarkıyı söyleyecek. Tüm sporcularımız, takım olmanın ne olduğunu, kuvvetli bir şekilde sizlerden görecek. Giydikleri formanın sorumluluğunu çok daha iyi kavrayacak ve formanın hakkını sonuna kadar verecekler."

Neler yaşandı?

Ülker Stadyumu’nda gerçekleştirilen kongre Cuma günü 10.30’da başladı ve iki gün sürdü. Kongrenin ilk gününde yönetim, denetleme kurulunun ibra edilmesi ve 2021 yılı bütçesi üyelerin oylarına sunuldu.

Kongrede başkanlık seçimi için oy verme işlemi saat 17.00 sularında sona erdi. Yapılan açıklamaya göre seçimde 6682 kişi oy kullandı. Genel kurul divan başkanının gözetiminde yapılan oy sayımının ardından sonuçlar açıklandı.

Kulüp tarihinde ikinci kez statta gerçekleştirilen kongrede 29 bin 9 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyordu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç seçime tek aday olarak katıldı. Koç, oyunu 21 numaralı sandıkta kullandı.

Daha önce başkanlığa aday olacağını açıklayan Eyüp Yeşilyurt yeterli imza sayısına ulaşamadı. 233 imzada kalan Yeşilyurt seçime katılamayacağını açıkladı. Engin Verel ise adaylıktan kendi isteğiyle çekildi.

İki kez ertelendi

İlk olarak 29-30 Mayıs tarihlerinde, çoğunluğun sağlanamaması halinde ise 5-6 Haziran’da yapılması planlanan seçim, İçişleri Bakanlığı’nın açıkladığı kademeli normalleşme tedbirleri doğrultusunda ileri bir tarihe ertelenmişti.

Fenerbahçe yönetimi 5-6 Haziran, 12-13 Haziran olarak belirlenen seçim tarihlerini bir kez daha değiştirmek zorunda kaldı.

Pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle seçim için 18-19 ve 25-26 Haziran tarihleri belirlendi.

Yönetim kurulu listesi

Ali Koç önümüzdeki üç yıllık dönem için yönetim kurulu listesini şu şekilde oluşturdu:

Asil Üyeler: Erol Bilecik, Burak Ç. Kızılhan, Ömer Temelli, Mehmet Dereli, Fethi Pekin, A. Sertaç Komsuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Hüseyin Arslan, Esin Güral Argat, Nüket Küçükel Ezberci, Ahmet Ketenci, Alper Pirşen, Kemal Danabaş, Ruşen Çetin



Yedek Üyeler: Selma Altay Rodopman, Ömer Okan, Selahattin Baki, Bekir İrdem, İlker Dinçay, Özgür Özaktaç, Can Gebetaş

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