Liverpool'un yıldızı Sadio Mane: "Cristiano Ronaldo gibi yaşayamam"

Liverpool'un Senegalli oyuncusu Sadio Mane, Cristiano Ronaldo'nun yaşam tarzını kendine uygun bulmadığını açıkladı.

Uzun yıllardır Jürgen Klopp'un en önemli kozlarından biri olan Mane, Liverpool'un 2019'daki Şampiyonlar Ligi ve 2020'deki Premier Lig şampiyonluklarında büyük pay sahibiydi.

Mane görkemli kariyerine bir kupa da milli takımda ekledi. Ocak ayında Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan Senegal, bunu tarihinde ilk kez başardı.

Pırıltılı hayatlarda gözü yok

Yeşil sahada yaptıklarıyla dünyanın en büyük yıldızları arasına giren Mane, saha dışında ise son derece alçakgönüllü ve içine kapanık bir karaktere sahip.

L’Equipe'e bir röportaj veren Mane, Instagram'da en çok takip edilen insan olan Cristiano Ronaldo'nun yaşamına neden imrenmediğini anlattı.

"Çok bilmişlik etmek istemem, ama futbol çevrelerinde kabul gören bazı değerlerin beni rahatsız ettiği bir gerçek."

"Ama bunları eleştirmek yerine köşeme çekilmeyi tercih ediyorum."

"Benim için asıl olan değişmemek ve ben değiştiğimi düşünmüyorum."

"Casamance'ın küçük bir kasabasından gelen bir çocuk için bunların cazibesine karşı koymak başlı başlına bir zafer."

Mane, "Neymar ya da Ronaldo gibi yaşayabilir miydin?" sorusuna ise şu cevabı verdi:

"Hayır! Onları sosyal medyada takip ediyorum ve bu benim için yeterli."

"Onların sıradışı hayatlar yaşaması hoşuma gidiyor, ama bu hayat tarzı bana göre değil."

Finale de değindi

Mane, takım arkadaşı Mohamed Salah'a karşı mücadele ettiği Afrika Uluslar Kupası finaliyle ilgili soruları da yanıtladı.

Premier Lig'in iki büyük golcüsünü karşı karşıya getiren maçta Senegal, Salah'ın formasını giydiği Mısır'ı penaltılarla yenerek kupaya uzanmıştı. Maçın ardından Salah'ı ilk teselli eden isim Mane'den başkası değildi.

"Biz kazandıktan sonra yaşadığı hayal kırıklığı çok barizdi. Ona bir şeyler söylemeden ayrılamazdım. Benim yerimde olsa o da aynısını yapardı."

"Ona rahatlamasını sağlayacak birkaç söz söyledim ve asla pes etmemesini istedim."

Daha fazla okuma