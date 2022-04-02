Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kayserispor'a konuk oldu. Sarı laciverliler karşılaşmayı 4-0 gibi farklı bir skorla galip bitirdi.

Maç sonu Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, basına açıklamalarda bulunurken gelecek sezonki durumu hakkında sert konuştu.

İsmail Kartal'a geçtiğimiz günlerde gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısında yaptığı "ikinci adam olmam" sözleri hatırlatıldı. Deneyimli teknik direktör çok net konuştu:

"Sezon sonunda kalır mıyım gider miyim bilmiyorum. İşimi en iyi şekilde sezon sonuna kadar yapacağım. Daha sonra ne olur bilmiyorum.

"Her seferinde ikinci adam olmayacağımı söyledim. Tekrardan sormaya gerek yok. Ayıp ediyorsunuz.”

Mesut Özil ve Ozan Tufan konusu

Takımın kaptanlarından Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı kalmasıyla ilgili de konuşan Kartal, kararın yönetime ait olduğunu söyledi.

"Ben hayatım boyunca hiçbir oyuncumla ilgili öyleydi böyleydi diye konuşmadım. Yönetimimiz sonuçta bir karar aldı. Bu konuda fazla konuşmak istemiyoruz.

"Kulübümüz açıklama yaptı. Biz kendi işimize bakıyoruz”

Ali Koç'a doğum günü hediyesi

60 yaşındaki teknik direktör, 4-0'lık galibiyeti doğum gününü kutlayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a armağan ettiklerini söyledi.

"Başkanımızın bugün doğum günü. Maçtan önce onunla konuştuk ve 3 puanı ona armağan edeceğimize söz verdik. Sözümüzü yerine getirdik.

"Yükselsen performansımız var. Takımın gücü yükseliyor. Bunu görebilmek bizi çok mutlu ediyor. Bugünkü galibiyetten dolayı oyuncularımızı tebrik ediyorum."

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