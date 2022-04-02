Clarence Seedorf, Kylian Mbappe'nin bu yaz Paris Saint-Germain'den Estadio Santiago Bernabeu'ya transferi durumunda Real Madrid'e mükemmel uyum sağlayacağına inanıyor.

Hollandalı efsane, Cuma günkü kura çekimi öncesinde Radio MARCA'ya verdiği röportajda Dünya Kupası ile ilgili diğer önemli konular hakkında da konuştu.

"Mbappe Real Madrid'e uyum sağlar çünkü tüm büyük oyuncular Real Madrid'e yakışır" dedi.

Dünya Kupası

Seedorf, bu yılki Dünya Kupası için net bir favori olmadığına inandığını belirtti.

"Birçok takım eşit. Dünya Kupası'nı kazanabilecek birçok takım var, ancak turnuva başlamadan önce çok şey olabilir ve buradan Aralık ayına kadar her şey değişebilir" dedi.

46 yaşındaki efsane, İspanya patronu Luis Enrique tarafından uygulanan oyun stili hakkında da yorum yaptı.

"Luis Enrique her zaman çok fazla dokunmadan topu ileriye götürmeyi seven bir koçtur" dedi.

"Futbol oynamanın birçok yolu vardır ve her takımdan en iyisini almalısın."

Seedorf, Fransa'nın hücumunu övdü ve dört yıl önce Rusya'da olduğu gibi tekrar Dünya Kupası'nı kazanmak için gerekli tecrübeye sahip olduklarını belirtti.

"Fransa hakkında iyi olan şey, çok güçlü bir hücuma sahip olmaları" dedi.

Bu şekilde Dünya Kupası'nı zaten kazandılar ve bunu tekrar nasıl yapacaklarını biliyorlar."

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