İrfan Can Kahveci, attığı golü hamile eşine armağan etmek istedi; top toplayıcı çocuk topu vermedi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında Kayserispor'a konuk oldu ve karşılaşmadan sarı lacivertliler rahat bir oyunla 4-0 galip ayrıldı.

İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Fenerbahçe, ikinci yarıya da hızlı başladı. İrfan Can Kahveci, uzaktan attığı harika gol ile 54. dakikada skoru 3-0'a getirirken gol sonrası ilginç anlar yaşandı.

İrfan Can Kahveci attığı golün ardından kale arkasına giderek topu top toplayıcı görevliden almak istedi. Milli futbolcu topu karnına koyarak bebek sevinci yapacaktı.

İrfan Can attığı golü hamile olan eşi Gözde Kahveci'ye armağan etmek istiyordu.

Ancak top toplayıcı görevli topu milli futbolcuya vermedi. Mert Hakan Yandaş, topu vermesini söylese de görevli ikna olmadı.

Böylece İrfan Can Kahveci, sevincini topsuz bir şekilde eliyle işaret ederek yapmak zorunda kaldı.

Umut Nayır da bebek sevinci yaptı

Spor Toto Süper Lig'de günün diğer bir karşılaşmasında Giresunspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi.

Giresunspor evinde 2-0 geriye düşmesine rağmen Umut Nayır'ın 8 dakika içinde bulduğu gollerle skora dengeyi getirdi ve beraberliği son dakikarlarda kurtardı.

Karadeniz ekibinin gollerini atan isim Umut Nayır tıpkı İrfan Can Kahveci gibi gollerini hamile olan eşine armağan etti.

Maç sonrası Umut Nayır, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda o anları "Birtakım romantik anlar yaşandı" notuyla paylaştı.

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