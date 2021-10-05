Fenerbahçe, sekiz yıl aradan sonra bir ilki başardı

Sarı-lacivertliler, sekiz sezonun ardından 8. haftayı lider tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'de adeta şampiyonluk hasretiyle yanıp tutuşan Fenerbahçe, 2021-22 sezonuna yüksek perdeden bir giriş yaptı.

Teknik direktör Vitor Pereira ile yeni bir sayfa açan sarı-lacivertlilerde, taraftarlar bu sezondan bir hayli umutlu.

İlk sekiz haftayayı lider tamamlayan Fenerbahçe, bunu en son sekiz sene önce gerçekleştirebilmişti.

Fenerbahçe'nin 2021-22 sezonu performansı

Millî araya girilirken ligde 19 puanla lider durumda olan sarı-lacivertliler, sekiz haftada altı galibiyet bir beraberlik bir de mağlubiyet aldı.

Sezona, ligin yeni takımı Adana Demirspor deplasmanında alınan 1-0'lık galibiyetle başlayan Vitor Pereira'nın ekibi, 2. haftada evinde Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Daha sonra İzmir'de Altay'ı da aynı skorla deviren ve sezona üçte üç ile başlayan Fenerbahçe, ilk puan kaybını 4. haftada Kadıköy'de Sivasspor karşısında yaşadı.

Yiğidolar ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, 5. haftada deplasmanda Başakşehir'e 2-0 yenilrek kısa bir formsuz dönem geçirdi.

Son üç maçta dokuz puan

Başakşehir ardından hızla toparlanan Fenerbahçe, Kadıköy'de Giresunspor'u 2-1 devirmeyi başardı.

7. haftada zorlu Hatayspor deplasmanından da 2-1'lik galibiyetle çıkan Vitor Pereira'nın öğrencileri, millî aradan önceki son karşılaşmada ise evinde Kasımpaşa'yı 2-1 devirdi.

Fenerbahçe böylece sekiz sene sonra Spor Toto Süper Lig'de 8 haftayı ilk kez lider olarak tamamlamış oldu.

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