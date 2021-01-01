Fenerbahçe Mbwana Samatta için Genk'ten transfer teklifi alabilir

Tanzanyalı oyuncunun eski takımı, sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalabilir.

Fenerbahçe'nin sezon başında Premier Lig takımlarından Aston Villa'dan transfer ettiği ancak bir türlü beklenen katkıyı alamadığı Mbwana Samatta, sezon sonunda sarı-lacivertli takımdan ayrılabilir. Zorunlu satın alma opsiyonu nedeniyle bonservisi alınacak oyuncunun İstanbul macerası kısa sürebilir.

Fenerbahçe'nin sezon sonunda 6 milyon euro ödeyerek bonservisine sahip olacağı Tanzanyalı yıldızın gitmesi muhtemel takım olarak öne çıkan ekipse eski takımı Genk oldu.

Golcü ismin Genk'e transferi ihtimali Belçika basınından Het Belang van Limburg'da da yer bulurken, sezon sonunun beklendiği vurgulandı.

Paul Onuachu ayrılırsa ilk aday

Marnik Geukens ve Sven Claes'in birlikte hazırladığı habere göre bu sezon 37 maçta 32 gol atan Nijeryalı santrforu Paul Onuachu'nun sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimalini göz önünde bulunduran Genk, bu senaryonun yaşanması halinde yıldız oyuncusunun yerini eski yıldızı Samatta ile doldurmaya çalışacak.

Genk'in Samatta'yı bonservisle transfer etmesi zor görünürken, gerçekleşmesi muhtemel teklif büyük olasılıkla kiralama seçeneğiyle olacak.

Beş sezon forma giydiği Genk'te kariyerinin en iyi dönemini geçiren Samatta, 2018-2019 sezonunda Genk formasıyla çıktığı 50 maçta 32 gol atarken, takımının şampiyonluğunda başrolü oynamıştı.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında 10.5 milyon euro karşılığında Premier Lig takımlarından Aston Villa'ya gitmişti.

Samatta geçtiğimiz günlerde bu gazeteye verdiği röportajda kalıp kalmayacağına sezon sonunda karar vereceğini belirttiği Fenerbahçe'ye gelmeden önce, Club Brugge'dan da transfer teklifi aldığını ancak Genk taraftarlarına saygısından ötürü bu teklifi geri çevirdiğini açıklamıştı.

28 yaşındaki oyuncu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 26 maçta rakip fileleri beş kez sarstı.

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