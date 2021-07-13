Fenerbahçe Paulinho'yu transfer etmeye yakın

Orta sahasını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncu ile yaptığı görüşmeleri ilerletti.

Vitor Pereira'nın göreve gelmesinin ardından transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim Brezilyalı oyuncu Paulinho olurken, yıldız oyuncunun ülkesinin takımlarından Gremio'nun da bu transfer için devreye girdiği ve önümüzdeki günlerde 33 yaşına girecek oyuncuyu transfer etmek için girişimlere başladığı öne sürüldü.

Teknik direktörlüğünü dünyaca ünlü çalıştırıcı Luiz Felipe Scolari'nin yaptığı Gremio'nun Paulinho'nun yanı sıra Başakşehir'in serbest bıraktığı Giuliano için de girişimlerde bulunduğu kaydedilirken, Brezilya basınından UOL'da yer alan habere göre Paulinho transferinde Fenerbahçe şu an için bir adım önde görünüyor.

Çin'de pandemi nedeniyle Brezilyalı oyunculara uygulanan kısıtlamadan ötürü takımı Guangzhou Evergrande'ye katılamayan ve çalışmalarını ülkesinde Red Bull Bragantino takımıyla birlikte sürdüren Paulinho'nun Fenerbahçe ile yaptığı görüşmelerin oldukça olumlu ilerlediği ve orta saha oyuncusunun imza atmaya yakın olduğu kaydedildi.

Paulinho ne söyledi?

Gremio'dan teklifi doğrulayan yıldız oyuncu, GaúchaZH adlı siteye yaptığı açıklamada, Gremio yönetimiyle fikir alışverişi yaptıklarını açıkladı:

"Scolari ile uzun yıllardır devam eden bir birlikteliğimiz var. Onunla yeniden bir araya gelme ihtimalimiz olursa bunun için sevinirim ama bu görüşme sadece bir fikir alışverişiydi ve şu an için oraya katılacağıma dair somut bir durum yok."

Barcelona ile La Liga'yı kazandı

Avrupa'da daha önce Tottenham ve Barcelona forması giyen Paulinho, Çin'de 2019'da 29 maçta 20 gol ve 6 asistle oynamış ve takımının Çin Ligi'ni şampiyonlukla tamamlamasında başrolü oynamıştı. Vitor Pereira'nın yakından tanıdığı oyuncu, Barcelona formasıyla da La Liga ve Kral Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.

Daha fazla okuma