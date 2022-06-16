Fenerbahçe'nin Partizan'dan transfer ettiği Ensar Brahic kimdir?
Ensar Brahic ilk olarak Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi fotoğraf çekiminde dikkatleri çekmişti.
Henüz transferi açıklanmadan Fenerbahçe'nin kamp kadrosuna dahil edilen ve takımla idmanlara çıkmaya başlayan Brahic'in resmi imzası kısa süre sonra duyuruldu.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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"Sırbistan’ın Partizan Kulübü’nün altyapısında yetişen, serbest statüde bulunan 2004 doğumlu forvet Ensar Brahic amatör sözleşme imzalanarak Akademimize katıldı.
Futbolcu bu sezon itibariyle U19 Takımımızın formasını giyecek.
Ensar Brahic’e Fenerbahçe Futbol Akademi’ye hoş geldin diyor; başarılar diliyoruz."
Partizan altyapısından yetişti
4 Haziran 2004 doğumlu forvet küçük yaşlardan bu yana Sırbistan'ın en köklü kulüplerinden Partizan'ın bünyesinde yer alıyordu.
Brahic, U17 ve U19 yaş gruplarında Partizan'ın pilot takımı Teleoptik'te forma giydi. Geçen sezon Sırbistan U17 Ligi'nde 16 maçta beş gol kaydetti.
Sarı lacivertli kulübün amatör sözleşme imzaladığı Brahic 2022/23 sezonunda Fenerbahçe U19 takımında forma giyecek.Daha fazla okuma