Kırmızı Şeytanlar'ın teklifini beğenmeyen Fransız oyuncu, devasa maaşı elinin tersiyle itiyor.

Paul Pogba, Manchester United'dan sözleşme yenileme görüşmelerinde aldığı haftalık 300 bin sterlin'lik teklifi 'hiçbir şey' diyerek reddetti.

Fransız oyuncu, İngiliz ekibindeki sözleşmesinin sona ermesinin ardından sezon sonunda takımdan ayrıldı.

Geçtiğimiz yıl Kırmızı Şeytanlar ile sözleşme uzatmayan Paul Pogba'nın Juventus'a imza atması bekleniyor.

Paul Pogba ne söyledi?

Paul Pogba'nın belgeseli 'The Pogmentary' önümüzdeki günlerde Amazon Prime'da yayınlanacak.

Belgeselin, The Athletic'de yayınlanan ön izlemesinde, Paul Pogba ile vefat eden menajeri Mino Raiola arasında geçen bir diyalog dikkat çekti.

Belgeselin ön izlemesindeki görüntülerde, geçen yıl Temmuz ayında, Paul Pogba'yı arayan Mino Raiola, Manchester United ile sözleşme yenileme görüşmeleri hakkında oyuncuya bilgi veriyor.

Mino Raiola, "Paul, çok özel bir durumdasın. Tahmin bile edemezsin." derken Pogba menajerine, "Manchester United ikinci bir teklif yaptı mı?" diye soruyor.

Mino Raiola şu yanıtı veriyor: "Evet, kalmanı kesinlikle istiyorlar. Bana göre teklif bunu yansıtmıyor. Onlara 'Eğer kalmasını istiyorsanız bu teklifi yapmayın' dedim. Kalmanı istiyolar ve senin etrafında bir proje inşa edecekler, ama bu sefer farklı davranmaları ve parayı masaya yatırmaları gerekiyor."

Pogba ise, "Blöf yapıyorlar" diyor ve şunları ekliyor: "Bir oyuncuya onu çok istediğinizi söyleyip nasıl 'hiçbir şey' teklif edersiniz? Böyle bir şeyi daha önce duymadım."

Ne oldu?

Fransız yıldız geçtiğimiz sezonu sakatlıklarla geçirdi ve dünyanın en pahalı orta saha oyuncularından biri olarak performansını sahaya yansıtamadı.

Kırmızı Şeytanlar ile yol ayrımı yaşayan Paul Pogba önümüzdeki günlerde eski kulübü Juventus'a imza atacak ve kariyerinde yeni bir meydan okumayı başlatacak.

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