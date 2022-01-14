Beşiktaş, 1999 yılından beri ilk kez bir Süper Lig maçına 4 altyapı oyuncusuyla çıktı

Beşiktaş, 1999 yılından bu yana bir ilki gerçekleştirdi. Siyah-Beyazlı ekip, 8272 gün sonra bir Süper Lig maçında 4 altyapı oyuncusuyla sahada yer aldı.

En son 23 Mayıs 1999 yılındaki Sakaryaspor maçında; altyapısından yetişen Savaş Kaya, Aydın Tuna, Yasin Sülün ve Nihat Kahveci aynı anda forma şansı bulmuştu.

Siyah-Beyazlı ekip, sahasında ağırladığı Gaziantep FK maçında altyapısından yetişen Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Emirhan İlkhan ve Necip Uysal olmak üzere 4 altyapı oyuncusuyla karşılaşmaya başladı.

Ne söylendi?

Teknik direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasından sonra Beşiktaş’ta göreve U-19 takımının hocası Önder Karaveli getirildi.

Karaveli, takımın başına geçtiği günden bu yana gençlere olan güvenini vurguladı ve altyapıdan yetişen 17 yaşındaki Emirhan İlkhan’a ilk kez şans verdi.

Türkiye Süper Kupa maçında Antalyaspor’a karşı oyuna sonradan dahil olan Emirhan, maçın uzatmalara gitmesiyle 40 dakika sahada yer aldı.

İyi performansıyla göz dolduran 17 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş’ın Süper Lig mücadelesinde deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor maçında ise ilk 11’de görev aldı.

Gençlere olan güveni hakkında Karaveli, “Gençlere güvenmekten hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim. Spor kamuoyu da genç oyuncularımıza güvenmekten vazgeçmesin.

“Bizim için her futbolcu kıymetli. Genç futbolcular sayımızı tamamlamak için değil, hak ettikleri için bizimle beraberler" dedi.

“Türkiye’nin gençlerine güveniyorum”

Önder Karaveli, Emirhan İlkhan hakkında ise şu açıklamayı yaptı:

“Emirhan konusunda en az emek bana aittir. Onunla 5 aydır çalışıyorum. Ben sadece ona şans verdim ve güvendim.

“Yalnızca Beşiktaş'ın gençlerine değil, Türkiye'nin gençlerine güveniyorum."

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın, 202-21 sezonunu şampiyon tamamlarken altyapıdan yetişen 2001 doğumlu oyuncular Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz'a her fırsatta güvendiğini söylemişti.

Geçtiğimiz sezon kaleyi başarıyla koruyan Ersin ve sol bekteki performansıyla alkış alan Rıdvan; Sergen Yalçın'ın güvenini boşa çıkarmamıştı.

Siyah-Beyazlı ekibin altyapısından yetişen Necip Uysal ise 2009 yılından beri Beşiktaş formasını giyiyor.

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