Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda gerçekleşen bütün transferler: Edin Visca, Serdar Gürler ve diğerleri
Türkiye'de kış transfer dönemi resmen başlarken, kulüplerin yapacağı takviyeler de büyük bir merakla bekleniyor.
Süper Lig'de 12 Ocak 2022'de başlayan transfer dönemi, 8 Şubat'a kadar sürecek.
GOAL Türkiye, sezon boyunca Süper Lig takımlarının aldığı ve gönderdiği oyuncuları sizlere sunuyor.
Editörün Seçtikleri
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- Adana Demirspor
- Alanyaspor
- Altay
- Antalyaspor
- Başakşehir
- Beşiktaş
- Fatih Karagümrük
- Fenerbahçe
- Galatasaray
- Gaziantep FK
- Giresunspor
- Göztepe
- Hatayspor
- Kasımpaşa
- Kayserispor
- Konyaspor
- Sivasspor
- Trabzonspor
- Yeni Malatyaspor
- Çaykur Rizespor
Adana Demirspor
Adana Demirspor'a kışın gelenler
Mustafa Kapı (Lille)
Adana Demirspor'dan kışın gidenler
Adana Demirspor'a yazın gelenler
- Simon Deli (Club Brugge)
- Britt Assombalonga (Middlesbrough)
- Ferhat Kaplan (Antalyaspor)
- Jonas Svensson (AZ Alkmaar)
- Mario Balotelli (AC Monza)
- Tayfun Aydoğan (Menemen Spor)
- Lucas Castro (Fatih Karagümrük)
- Bünyamin Balat (Bayrampaşa Spor)
- Metehan Mimaroğlu (Altınordu FK)
- Younès Belhanda (Kulüpsüz)
- Enock Barwuah (Kulüpsüz)
- David Akintola (FC Midtjylland)
- Benjamin Stambouli (Schalke)
- Arijanet Muric (Manchester City, kiralık)
- Yunus Akgün (Galatasaray, kiralık)
- Matias Vargas (Espanyol, kiralık)
Adana Demirspor'dan yazın ayrılanlar
- Hasan Kılıç (Samsunspor)
- Okan Alkan (Bandırmaspor)
- Levent Ayçiçek (Bandırmaspor)
- Hamza Ok (Afjet Afyonspor)
- Süleyman Koç (Kulüpsüz)
- Emilijus Zubas (Kulüpsüz)
- Benjamin Stambouli (Kulüpsüz)
- Kerim Avcı (Gençlerbirliği)
- Hamidou Traore (Giresunspor)
Alanyaspor
Alanyaspor'a kışın gelenler
Emirhan Aydoğan (Bursaspor)
Alanyaspor'dan kışın gidenler
K. Babacar (US Sassuolo)
Ahmet Ildız (Eyüpspor)
Alanyaspor'a yazın gelenler
- Oğuz Aydın (Bucaspor 1928)
- Famara Diédhiou (Bristol City)
- Daniel Candeias (Gençlerbirliği SK)
- Nemanja Milunovic (FK Kızılyıldız)
- Miha Mevlja (Sochi)
- Ahmed Ildiz (Yeni Malatyaspor)
- Cristian Borja (SC Braga)
- Joao Novais (Braga)
- Wilson Eduardo (Al-Ain)
- İsmail Zehir (Galatasaray)
- Deniz Kök (Boluspor)
- Leroy Fer (Feyenoord)
- Çağrı Güney (Bursaspor)
- Chidozie Awaziem (Boavista, kiralık)
- Emre Akbaba (Galatasaray, kiralık)
- Cristian Borja (Braga, kiralık)
Alanyaspor'dan yazın ayrılanlar
- Manolis Siopis (Trabzonspor)
- Georgios Tzavellas (AEK Atina)
- Steven Caulker (Fenerbahçe SK)
- Salih Uçan (Beşiktaş JK)
- Hasan Hüseyin Acar (MKE Ankaragücü)
- Ceyhun Gülselam (Altay SK)
- Onur Bulut (Kayserispor)
- İsmail Ünal (Alanya Kestelspor)
- Mustafa Pektemek (Kulüpsüz)
- Murat Sevimler (Kulüpsüz)
- Sıddık Çelik (Kuşadasıspor)
- Berkan Kutlu (Galatasaray)
- Rauf Öktem (İskenderunspor)
Altay
Altay'a kışın gelenler
Kuban Altunbudak (Bergama Belediye)
Altay'dan kışın ayrılanlar
Erhan Çelenk (Manisa Futbol Kulübü)
Ziya Alkurt (Ankara Keçiörengücü)
Altay'a yazın gelenler
- Martin Rodriguez (Colo Colo)
- Ceyhun Gülselam (Alanyaspor)
- Eric Björkander (Mjällby AIF)
- Thaciano (Grêmio Foot*-Ball Porto Alegrense)
- Daouda Bamba (Brann)
- Cesar Pinares (Gremio)
- Serge Arnaud Aka (El Gouna)
- Mohammed Naderi (Esteghlal)
- Mateusz Lis (Wisla Krakow)
- Ahmed Yasser Rayan (El Ahly)
- Salih Sarıkaya (Kahta 02 Spor)
Altay'dan yazın ayrılanlar
- Mesut Can Tunalı (Belediye Derince Spor)
- Lokman Gör (Bandırmaspor)
- Çağlar Birinci (Şanlıurfaspor)
- Yekta Kurtuluş (Bodrumspor)
- Kutay Yokuşlu (Amed SK)
- Adam Stachowiak (Kulüpsüz)
- Adrien Regattin (Kulüpsüz)
- Ozan Özenç (Kulüpsüz)
- Rıdvan Şimşek (Kulüpsüz)
- Aydin Bağ (Van Spor FK)
- Adam Stachowiak (Kulüpsüz)
- Murat Berkan Demir (Bergama Belediyespor)
- Kadir Yazıcı (Ankaraspor)
- Kuban Altunbudak (Menemen Spor)
Antalyaspor
Antalyaspor'a kışın gelenler
Taha Bulut (Batman Petrolspor)
Antalyaspor'dan kışın ayrılanlar
J. Drole (Doxa)
E. Zehir (Dordrecht)
Antalyaspor'a yazın gelenler
- Sherel Floranus (SC Heerenveen)
- Güray Vural (Gaziantep FK)
- Ersin Zehir (St. Pauli)
- Doğukan Nelik (Akhisarspor)
- Houssam Ghacha (ES Sétif ES Sétif)
- Erkan Eyibil (1.FSV Mainz 05)
- Diogo Sousa (Sporting CP B)
- Deni Milosevic (Konyaspor)
- Haji Wright (SönderjyskE)
- Andrea Poli (Bologna)
- Melih Enes Uygun (Bodrumspor, kiralık)
- Enzo Crivelli (Başakşehir, kiralık)
Antalyaspor'dan yazın ayrılanlar
- Serdar Gürler (Konyaspor)
- Lukas Podolski (Górnik Zabrze)
- Ferhat Kaplan (Adana Demirspor)
- Dever Orgill (Manisa FK)
- Berkay Arslan (Alanya Kestelspor)
- Gustavo Blanco Leschuk (Eibar)
- Ersan Gülüm (Kulüpsüz)
- Jean-Armel Drolé (Kulüpsüz)
- Sidney Sam (Kulüpsüz)
- Harun Kavaklıdere (Kulüpsüz)
- Sergen Yatağan (Kulüpsüz)
- Omar Imeri (Kulüpsüz)
- Mert Çölgeçen (Arnavutköy Belediyesi)
Başakşehir
Başakşehir'e kışın gelenler
Emre Çolak (Hatayspor)
Serdar Gürler (Konyaspor)
Başakşehir'den kışın ayrılanlar
P. Zulj (MOL Fehervar)
Edin Visca (Trabzonspor)
Ahmet Kutucu (SV Sandhausen)
Emre Kaplan (Hatayspor)
A. Okechukwu (Yeni Malatyaspor)
Başakşehir'e yazın gelenler
- Ahmed Kutucu (Schalke 04)
- Deniz Türüç (Fenerbahçe SK)
- Şener Özbayraklı (Galatasaray A.Ş.)
- Lucas Lima (Al-Ahli Cidde)
- Peter Zulj (RSC Anderlecht)
- Muhammet Demir (Sivasspor)
- Stefano Okaka (Udinese)
Başakşehir'den yazın ayrılanlar
- Mert Ginok (Beşiktaş)
- Aziz Behich (Giresunspor)
- Rafael (Botafogo)
- Yusuf Avcılar (Ankara Keçiörengücü)
- Cemali Sertel (Çaykur Rizespor)
- Giuliano (Sport Club Corinthians Paulista)
- Mehmet Topal (Beşiktaş JK)
- Salim Farsak (Alanya Kestelspor)
- Junior Fernandes (Kulüpsüz)
- Uğur Uçar (Kulüpsüz)
- Azubuike Okechukwu (Sivasspor)
Beşiktaş
Beşiktaş'a kışın gelenler
Kerem Kalafat (Uşakspor)
Beşiktaş'tan kışın ayrılanlar
Atakan Üner (Ümraniyespor)
Beşiktaş'a yazın gelenler
- Rachid Ghezzal (Leicester)
- Alex Teixeira (serbest)
- Salih Uçan (Alanyaspor)
- Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)
- Mehmet Topal (Başakşehir)
- Valentin Rosier (Sporting)
- Mert Günok (Başakşehir)
- Michy Batshuayi (Chelsea)
- Umut Meraş (Le Havre)
- Mert Günok (Başakşehir)
- Can Bozdoğan (Schalke)
- Miralem Pjanic (Barcelona, kiralık)
Beşiktaş'tan yazın ayrılanlar
- Umut Nayir (Giresunspor)
- Vincent Aboubakar (Al-Nasr Riyad)
- Dorukhan Toköz (Trabzonspor)
- Alpay Çelebi (Kocaelispor)
- Bilal Ceylan (Bandırmaspor)
- Tyler Boyd (Çaykur Rizespor)
- Mertcan Açıkgöz (Sarıyer)
Fatih Karagümrük
Fatih Karagümrük'e kışın gelenler
Kristijan Bistrovic (CSK Moskova)
Fatih Karagümrük'ten kışın ayrılanlar
A. Bertolacci (Kayserispor)
Fatih Karagümrük'e yazın gelenler
- Medhi Benatia (Al Duhail)
- Erhun Öztümer (Charlton Athletic)
- Aleksandar Pesic (Maccabi Tel Aviv)
- Kerim Frei (FC Emmen)
- Tunay Torun (Çaykur Rizespor)
- Samed Onur (Bayer 04 Leverkusen U19)
- Ahmed Musa (Kano Pillars)
- Rayyan Baniya (Hellas Verona)
- Salih Dursun (Kulüpsüz)
- Burak Bekaroğlu (Kulüpsüz)
- Jimmy Durmaz (Galatasaray)
- Erhun Öztümer (Charlton)
Fatih Karagümrük'ten yazın ayrılanlar
- Bojan Saranov (PAS Lamia 1964)
- Fatih Kurucuk (Hatayspor)
- Murat Sarigül (Bodrumspor)
- Artur Sobiech (Lech Poznan)
- Enzo Roco (Elche CF)
- Aykut Özer (Samsunspor)
- Koray Altinay (Sivasspor)
- Lucas Castro (Adana Demirspor)
- Cristobal Jorquera (Kulüpsüz)
- Alassane Ndao (Al Ahli)
Fenerbahçe
Fenerbahçe'ye kışın gelenler
İsmail Kartal (Teknik Direktör)
Fenerbahçe'den kışın ayrılanlar
Vitor Pereira (Teknik Direktör)
Fenerbahçe'ye yazın gelenler
- Min-jae Kim (BJ Guoan)
- Mbwana Samatta (Aston Villa)
- Serdar Dursun (Darmstadt 98)
- Steven Caulker (Alanyaspor)
- Burak Kapacak (Bursaspor)
- Çağtay Kurukalıp (Kasımpaşa)
- Emir Ortakaya (Gençlerbirliği)
- Mergim Berisha (Salzburg)
- Miguel Crespo (Estoril)
- Max Meyer (Köln)
- Diego Rossi (Los Angeles)
Fenerbahçe'den yazın ayrılanlar
- Kemal Ademi (Khimki)
- Michael Frey (Royal Antwerp FC)
- Deniz Türüç (İstanbul Başakşehir FK)
- Ömer Beyaz (Stuttgart)
- Harun Tekin (Kasımpaşa)
- Gökhan Gönül (Çaykur Rizespor)
- Papiss Demba Cissé (Kulüpsüz)
- Oytun Özdogan (Yeni Malatyaspor)
- Barış Alıcı (Gençlerbirliği)
- Mame Thiam (Kayserispor)
- Ozan Tufan (Watford, kiralık)
- Sadık Çiftpınar (Yeni Malatyaspor)
- Steven Caulker (Gaziantep FK)
Galatasaray
Galatasaray'a kışın gelenler
Domenec Torrent (Teknik Direktör)
Galatasaray'dan kışın ayrılanlar
Fatih Terim (Teknik Direktör)
Galatasaray'a yazın gelenler
- Victor Nelsson )Kopenhag)
- Alexandru Cicaldau (Universitatea Craiova)
- Barış Yılmaz (Ankara Keçiörengücü)
- Sacha Boey (Stade Rennes)
- Aytaç Kara (Kasımpaşa)
- Alpaslan Öztürk (Göztepe)
- Patrick van Aanholt (Crystal Palace)
- Berkan Kutlu (Alanyaspor)
- Olimpiu Morutan (FCSB)
- Gustavo Assunçao (Famalicao, kiralık)
- Halil Dervişoğlu (Brentford, kiralık)
Galatasaray'dan yazın ayrılanlar
- Jimmy Durmaz (Karagümrük)
- Şener Özbayraklı (Başakşehir)
- Emirhan Civelek (İskenderunspor)
- Abdussamed Karnucu (Tuzlaspor)
- Metehan Mertöz (Eyüpspor)
- Okan Kocuk (Giresunspor)
- Martin Linnes (Kulüpsüz)
- Ryan Donk (Kulüpsüz)
- Gökay Güney (Bandırmaspor)
- Radamel Falcao (Rayo Vallecano)
Gaziantep FK
Gaziantep FK'ye kışın gelenler
Luka Stankovski (Rabotnicki)
Gaziantep FK'den kışın ayrılanlar
Gaziantep FK'ye yazın gelenler
- Recep Niyaz (Denizlispor)
- İbrahim Pehlivan (Gençlerbirliği SK)
- Hamza Mendyl (Schalke 04)
- Vladyslav Kobylyanskyi (Kulüpsüz)
- Angelo Sagal (Kulüpsüz)
- Doğan Erdogan (Kulüpsüz)
- Torgeir Börven (Ankaragücü)
- Stelios Kitsiou (Ankaragücü)
- Alexander Merkel (Faisaly)
Gaziantep FK'den yazın ayrılanlar
- Bilal Basacıkoglu (Heracles Almelo)
- André Sousa (Manisa FK)
- Güray Vural (Antalyaspor)
- Osama Rashid (Khor Fakkan)
- Júnior Morais (FC Rapid Bucuresti)
- Abdul-Aziz Tetteh (Widzew Lodz)
- Çağlar Akbaba (Eyüpspor)
- Roderick Miranda (Kulüpsüz)
- Kevin Mirallas (Kulüpsüz)
- Mücahid Albayrak (Erzurumspor)
Giresunspor
Giresunspor'a kışın gelenler
Giresunspor'dan kışın ayrılanlar
Giresunspor'a yazın gelenler
- Esat Mala (FK Partizani)
- Joey Pelupessy (Sheffield Wednesday)
- Douglas (SK Dnipro-1)
- Zeki Yavru (Yeni Malatyaspor)
- Jorge Correa (CS Marítimo)
- Okan Kocuk (Galatasaray A.Ş.)
- Alexis Perez (Lanus)
- Flavio (Trabzonspor)
- Umut Nayis (Beşiktaş)
- Osman Paşa Zorlu (Adıyaman 1954)
- Cekdar Orhan (Akhisarspor)
- Fousseni Diabate (Trabzonspor)
- Younousse Sankhare (Panathinaikos)
- Hamidou Traore (Adana Demirspor)
Giresunspor'dan yazın ayrılanlar
- Sadi Karaduman (Manisa FK)
- Mehmet Taş (Kocaelispor)
- Yasin Ozan (Uşak Spor)
- Oğuzhan Öztürk (Adıyaman 1954 Spor)
- Muhammed Ertürk (Kulüpsüz)
- İshak Doğan (Kulüpsüz)
- Abdou Traoré (Kulüpsüz)
- Marko Milinkovic (Kulüpsüz)
Göztepe
Göztepe'ye kışın gelenler
François Moubandje (Dinamo Zagreb)
Oussama Tannane (Vitesse)
Kenan Piric (Atromitos)
Göztepe'den kışın gelenler
Göztepe'ye yazın gelenler
- Cherif Ndiaye (Gorica)
- Makana Baku (Holstein Kiel)
- Kahraman Demirtaş (Altınordu FK)
- Lourency (Gil Vicente)
- Şefik Abalı (FC Wacker Innsbruck)
- Dino Arslanagic (KAA Gent)
- Seydine N'Diaye (Sporting Club de Lyon B)
- David Tijanic (Rakow)
- Atakan Çankaya (Ankaragücü)
- Batuhan Adıgüzel (Menemenspor)
Göztepe'den yazın ayrılanlar
- Alpaslan Öztürk (Galatasaray A.Ş.)
- Batuhan Kirdaroglu (Menemen Spor)
- Burak Süleyman (Bandırmaspor)
- Şefik Abali (SKU Amstetten)
- Seydine N'Diaye (FC Dordrecht)
- Stefano Napoleoni (Kulüpsüz)
- Lamine Gassama (Kulüpsüz)
Hatayspor
Hatayspor'a kışın gelenler
Mahmoud Kahraba (Al Ahly)
Hatayspor'dan kışın ayrılanlar
Hatayspor'a yazın gelenler
- Sam Adekugbe (Vålerenga Fotball)
- Abdullah Yiğiter (Amed SK)
- Sadık Baş (Eyüpspor)
- Kamil Ahmet Cörekci (Trabzonspor)
- Fatih Kurucuk (Fatih Karagümrük)
- Bertuğ Yildirim (Sarıyer)
- Bülent Cevahir (Yeni Malatyaspor)
- Saba Lobjanidze (MKE Ankaragücü)
- Burak Öksüz (Sakaryaspor)
- Onur Ergün (İstanbulspor)
- Osman Şahin (Ofspor)
- Mehdi Boudjemaa (Guingamp)
- Emre Çolak (Kulüpsüz)
- Dylan Saint-Louis (Troyes)
- Taylan Özgün (Adıyaman 1954)
- Simon Falette (Hannover)
Hatayspor'dan yazın ayrılanlar
- Rayane Aabid (Yeni Malatyaspor)
- Selim Ilgaz (Manisa FK)
- Yusuf Abdioğlu (MKE Ankaragücü)
- Akın Alkan (MKE Ankaragücü)
- Samed Karakoç (Şanlıurfaspor)
- Soner Örnek (Kulüpsüz)
- Mesut Çaytemel (Kulüpsüz)
- Yavuz Buğra Boyar (Kulüpsüz)
Kasımpaşa
Kasımpaşa'ya kışın gelenler
Kasımpaşa'dan kışın ayrılanlar
Yusuf Erdoğan (Trabzonspor)
Kasımpaşa'ya yazın gelenler
- Harun Tekin (Fenerbahçe SK)
- Valentin Eysseric (Fiorentina)
- Ahmet Engin (MSV Duisburg)
- Sakib Aytac (Denizlispor)
- Mortadha Ben Ouanes (Etoile Sportive du Sahel)
- Nicolai Jörgensen (Feyenoord)
- Michal Travnik (AC Sparta Prag)
- Umut Bozok (FC Lorient)
- Mustafa Ethem Erboğa (Hekimoğlu)
- Ahmet Engin (Duisburg)
- Jeffrey Brua (Wolfsburg)
- Ryan Donk (Galatasaray)
Kasımpaşa'dan yazın ayrılanlar
- Bengali-Fodé Koita (Trabzonspor)
- Aytaç Kara (Galatasaray A.Ş.)
- Ramazan Köse (Gençlerbirliği SK)
- Murat Can Yıldız (Isparta 32 Spor)
- Anıl Koç (Manisa FK)
- Gerard Gohou (Kulüpsüz)
- Cağtay Kurukalıp (Kulüpsüz)
- Dusko Tosic (Kulüpsüz)
- Çağtay Kurukalıp (Fenerbahçe)
Kayserispor
Kayserispor'a kışın gelenler
Andrea Bertolacci (Fatih Karagümrük)
Mert Çetin (Hellas Verona)
Kayserispor'dan kışın ayrılanlar
Kayserispor'a yazın gelenler
- Lionel Carole (RC Strasbourg Alsace)
- Emrah Başsan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
- Onur Bulut (Alanyaspor)
- Majid Hosseini (Trabzonspor)
- Bilal Bayazit (Vitesse Arnhem)
- Gökhan Sazdagi (Kulüpsüz)
- Ali Karimi (Qatar SC)
- İbrahim Akdağ (Ankaragücü)
- Mustafa Pektemek (Alanyaspor)
- Miguel Cardoso (Dinamo Moskova)
- Olivier Kemen (Niort)
- Mario Gavranovic (Dinamo Zagreb)
- Carlos Mane (Rio Ave)
- Mame Thiam (Fenerbahçe)
Kayserispor'dan yazın ayrılanlar
- Pedro Henrique (Sivasspor)
- Besard Sabovic (FK Khimki)
- Cristian Sapunaru (FC Rapid Bucuresti)
- Wilfried Kanga (BSC Young Boys)
- Mert Kula (Gençlerbirliği SK)
- Denis Alibec (CFR Cluj)
- Miguel Lopes (Kulüpsüz)
- Muğdat Celik (Kulüpsüz)
- Anton Maglica (Kulüpsüz)
- Oğuzhan Çapar (Balıkesirspor)
- Aaron Lennon (Kulüpsüz)
- Anton Maglica (APOEL Nikosia)
Konyaspor
Konyaspor'a kışın gelenler
Konyaspor'dan kışın ayrılanlar
Serdar Gürler (Başakşehir)
Konyaspor'a yazın gelenler
- Serdar Gürler (Antalyaspor)
- Oğulcan Ülgün (Altınordu FK)
- Ekrem Kayılıbal (1922 Konyaspor)
- Soner Dikmen (Gençlerbirliği SK)
- Paul-José Mpoku (Al-Wahda FC Abu Dhabi)
- Endri Çekici (MKE Ankaragücü)
Konyaspor'dan yazın ayrılanlar
- Marko Jevtovic Al-Ahli SC)
- Deni Milosevic (Antalyaspor)
- Ozan Can Oruç (Turgutluspor)
- Volkan Fındıklı (Kulüpsüz)
- Veli Uğur Kara (Kulüpsüz)
- Levan Shengelia (Kulüpsüz)
- Ismaël Diomandé (Kulüpsüz)
- Maksut Taşkiran (Etimesgut Belediye)
Sivasspor
Sivasspor'a kışın gelenler
Sivasspor'dan kışın ayrılanlar
Sivasspor'a yazın gelenler
- Pedro Henrique (Kayserispor)
- Dimitrios Goutas (Atromitos Athen)
- Sefa Yılmaz (Gençlerbirliği SK)
- Koray Altınay (Fatih Karagümrük)
- Leke James (Al Qadisiyah FC)
- Azubuike Okechukwu (Başakşehir)
- Yasin Elmas (Adıyaman 1954)
Sivasspor'dan yazın ayrılanlar
- Robin Yalcin (SC Paderborn 07)
- Sergiy Rybalka (FK Oleksandriya)
- Alaaddin Okumuş (Samsunspor)
- Mamadou Samassa (Kulüpsüz)
- Claudemir (Kulüpsüz)
- Arouna Koné (Kulüpsüz)
Trabzonspor
Trabzonspor'a kışın gelenler
Edin Visca (Başakşehir)
Yusuf Erdoğan (Kasımpaşa)
Tymoteusz Puchacz (Union Berlin)
Trabzonspor'dan kışın ayrılanlar
Yusuf Sarı (Çaykur Rizespor)
Trabzonspor'a yazın gelenler
- Bengali-Fodé Koita (Kasımpaşa)
- Gervinho (Parma)
- Bruno Peres (Roma)
- Marek Hamsik (IFK Göteborg)
- İsmail Köybasi (Çaykur Rizespor)
- Dorukhan Toköz (Beşiktaş)
- Andreas Cornelius (Parma)
- Manolis Siopis (Alanyaspor)
- Stefano Denswil (Bologna, kiralık)
Trabzonspor'dan yazın ayrılanlar
- Kamil Ahmet Çörekci (Hatayspor)
- Ahmet Canbaz (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
- Behlül Aydın (Şanlıurfaspor)
- Kerem Baykuş (Hekimoğlu Trabzon)
- Taha Tunç (Nazilli Belediyespor)
- Furkan Tütüncü (Nazilli Belediyespor)
- Ahmet Eren (Karacabey Belediye)
- Anıl Başaran (Tuzlaspor)
- Abdurrahim Dursun (Boluspor)
- Majid Hosseini (Kayserispor)
- Safa Kınalı (Tuzlaspor)
- Gastón Campi (Kulüpsüz)
- Caleb Ekuban (Genoa)
- Tunahan Ergül (Hekimoğlu)
- Flavio (Giresunspor)
Yeni Malatyaspor
Yeni Malatyaspor'a kışın gelenler
Godfred Donsah (Crotone)
Yeni Malatyaspor'dan kışın ayrılanlar
Yeni Malatyaspor'a yazın gelenler
- Rayane Aabid (Hatayspor)
- Taha Gür Pazarspor (Pazarspor)
- Mert Örnek (Balıkesirspor)
- Cengizhan Akgün (Elazığspor)
- Oussama Haddadi (Al-Ettifaq)
- Stevie Mallan (Hibernian FC)
- Benjamin Tetteh (Sparta Prag)
- Eyüp Türkaslan (Ümraniyespor)
- Muhammed Sarıkaya (Başakşehir)
- Mete Sevinç (Turgutluspor)
Yeni Malatyaspor'dan yazın ayrılanlar
- Teenage Hadebe (Houston Dynamo FC)
- Bülent Cevahir (Hatayspor)
- Umut Bulut (Eyüpspor)
- Zeki Yavru (Giresunspor)
- Ahmed Ildiz (Alanyaspor)
- Issam Chebake (APOEL Nikosia)
- Furkan Yiğit (Elazığ Karakoçan FK)
- Afriyie Acquah (Al-Batin FC)
- Yakup Alkan (Ceyhan Spor)
- Erkan Kaş (Kulüpsüz)
- Eray İşcan (Ankara Keçiörengücü)
- Olcay Sahan (Kulüpsüz)
- Moryké Fofana (Kulüpsüz)
- Gökhan Akkan (Kulüpsüz)
- Fatih Gürden (76 Iğdır Belediye)
Çaykur Rizespor
Çaykur Rizespor'a kışın gelenler
Yusuf Sarı (Trabzonspor)
Çaykur Rizespor'dan kışın ayrılanlar
Çaykur Rizespor'a yazın gelenler
- Sebastian Holmén (Willem II)
- Ronaldo Mendes (Al-Wasl Sports Club)
- Alper Potuk (MKE Ankaragücü)
- Lebogang Phiri (Guingamp)
- Gökhan Gönül (Fenerbahçe SK)
- Cemali Sertel (Başakşehir)
- Anıl Yaşar (Afjet Afyonspor)
- Aziz Aksoy (Esenler Erokspor)
- Uğur Can Semizoğlu(Eskişehirspor)
- Bryan Dabo (Benevento Calcio)
Çaykur Rizespor'dan yazın ayrılanlar
- Braian Samudio (Deportivo Toluca)
- Tunay Torun (Fatih Karagümrük)
- Abdullah Durak (MKE Ankaragücü)
- Montassar Talbi (Benevento Calcio)
- İsmail Köybasi (Trabzonspor)
- Milan Skoda (FK Mlada Boleslav)
- Dimitrios Chatziisaias (Atromitos)
- Dusan Jovancic (Tobol Kostanay)
- Can Vural (Kırşehir Belediye Spor)
- Çınar Tarhan (Serik Belediyespor)
- Mykola Morozyuk (Kulüpsüz)
- Atakan Akkaynak (Kulüpsüz)
- Muhammet Çelik (
- Mithat Pala (Afjet Afyonspor)
- Alexander Söderlund (Haugesund)