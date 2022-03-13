Alanyaspor deplasmanında oyuna girdikten sonra 16 dakikaya bir gol ve bir asist sığdırarak Fenerbahçe'ye üç puanı getiren Arda Güler'in sarı-lacivertli takımın altyapısında beraber çalıştığı antrenörü Gökhan Bozkaya, genç oyuncunun son durumunu ve geleceğini GOAL Türkiye editörlerinden Uğur Aktan'a değerlendirdi.

Arda Güler çok kısa sürede kendisini Fenerbahçe taraftarına kabul ettirdi. Alanyaspor maçında attığı golle de A takımda gol atan en genç Fenerbahçeli oldu. Arda'nın A takımda bu kadar kısa sürede, bu kadar genç yaşta öne çıkmasını bekliyor muydunuz?

"Evet bekliyordum. Geçen sezon U19 play off'larında gösterdiği performans zaten bu noktaya geleceğini gösteriyordu ki orada kendisinden 2-3 yaş büyüklerle oynamasına rağmen fark yaratan bir oyuncu olmuştu. Çok yetenekli bir oyuncu."

🌟 Arda Güler'in golü | #ALYvFB



💬 "Szalai ve Rossi'nin de hakkını vermek lazım..."

💬 "Rossi'nin çevirdiği top hiç kolay değil..."



📺 #beINSüperLig pic.twitter.com/xWdcGTCCWg — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) March 13, 2022

Fenerbahçeli taraftarlar Arda'nın her zaman ilk 11'de olmasını istiyor. Alanya deplasmanında 11'de olmadığı için İsmail Kartal'a yönelik eleştiriler de gördük. Sizce Arda şu anda 11'de oynayabilecek durumda mı?

"Ben de Arda'nın Alanyaspor karşısında 11'de oynamasını bekliyordum. Geçen hafta Trabzonspor maçında da Mesut'un yerine girer diye düşünmüştüm. İsmail hocanın, "Arda'yı korumamız lazım" şeklinde bir açıklaması vardı ama ben buna katılmıyorum.

"Arda'nın korunmaya ihtiyacı yok. Arda'nın oynatılarak kazanılması lazım. İlla korunacaksa yaş olarak küçük olduğu için fiziksel olarak yorgun olduğunda dinlendirilerek korunmalı.

🟡🔵 Arda Güler'den, Berisha'ya asist | #ALYvFB



💬 "Müthiş bir yere atıyor topu... Hayal gücü var, olabilecekleri öngörüyor. Bu ayrı bir yetenek."



📺 #beINSüperLig pic.twitter.com/zgthwrZUkZ — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) March 13, 2022

Arda Alanyaspor'a attığı golle kulüp tarihinin en küçük yaşta gol atan oyuncusu oldu. İlgi ve beklenti üzerinde baskı oluşturur mu?

"Arda ile bir sene birlikte çalıştık. Kesinlikle o tarz baskı altında kalacak bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Yaşına göre çok olgun. Oyun zekası da çok yüksek. Şu an herkes Arda'yı sahada görmek istiyor ve herkesi arkasına aldı.

"Bu anlamda bir sıkıntı yaşayacağını hiç sanmıyorum. Kasımpaşa maçında oyundan çıkarken Kasımpaşalı taraftarlar Arda'yı alkışlıyordu.

"Geçen sezon Galatasaray ile oynanan U19 maçından sırasında GS TV spikerinin Arda hakkındaki övgülerini düşünürsek ne kadar büyük destek gördüğünü daha iyi anlarız.

🔙GS TV spikeri Serbay Şenkal ve yorumcu Kemal Özcanlı'dan Fenerbahçe'nin genç yetenek Arda Güler'e övgüler. pic.twitter.com/vAlIjqW6qH — FMN Sports (@fmnsports) February 21, 2022

Arda'nın Avrupa'ya transferi önümüzdeki dönemde kaçınılmaz bir şekilde gündeme gelecek. Siz bunun için doğru yaş aralığının kaç olduğunu düşünüyorsunuz?

"Arda kendi yaş grubunda Avrupa'nın en iyi oyuncularından biri ama bunun yanında çok da iyi bir Fenerbahçeli.

Avrupa'ya gitme hedefi tabii ki var ama bir süre daha Fenerbahçe'de kalmak istediğini biliyorum. Burada oynayıp, kendini kanıtlayarak gideceğini düşünüyorum. Belki 23-24 yaşında gider belki iki sene sonra ama şu an için burada kalması gerektiğini düşünüyorum.

💬 "Çok mutluyum, gururluyum. Bundan sonra atacağım gollerin devamını getirir inşallah. Taraftarımızın inanılmaz bir desteği var, abilerim de bana her zaman yardımcı oluyor, hepsine teşekkürler."



🟡🔵 Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in maç sonu açıklamaları. #beINSPORTS pic.twitter.com/S7airx7xWr — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) March 13, 2022

Fenerbahçe altyapısının son dönemde yetiştirdiği en önemli potansiyellerden biri de sezon başında Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz'dı. İki oyuncuyu kıyasladığımızda birbirlerine oranla ne gibi üstünlükleri ve farklılıkları var?

"Ömer Faruk da Arda gibi özel bir oyuncuydu. Ömer topu aldığında daha fazla dikine giden Messi tarzı bir oyuncuydu. Arda ise daha çok arkadaşlarını oynatmayı seven Alex tarzı bir oyuncu.

"Arda daha iki yönlü, geriden gelip top almayı seven bir oyuncu. Arda oyun zekası çok yüksek, kafası hep yukarıda sahayı tarayan bir isim.

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Ömer Faruk bu sezon Bundesliga'da pek süre alamadı. Genç oyuncuların Fenerbahçe'de aldığı süreyi de düşündüğümüzde burada kalması daha iyi bir seçenek olabilir miydi?

"Ömer biraz daha fazla şans bulmak istiyordu ama Fenerbahçe bence Ömer'e yeterince şans verdi. Fenerbahçe tarihinin en genç kaptanı oldu. Keşke Fenerbahçe'de kalıp burada devam etseydi. Ömer şu an ne düşünüyor bilmiyorum ama pişmanlıklar keşke olmasa.

"Bence zaman zaman onun da üstüne çok fazla gidildi ama Fenerbahçe altyapısından yetişen ve Türkiye'yi yurt dışında temsil eden bir oyuncudan bahsediyoruz. İnşallah o da çok başarılı olur ve biz de gurur duyarız.

İsmail Kartal Kasımpaşa karşılaşmasında Arda'ya sağ kanatta görev vermişti. Size göre Arda bir kanat oyuncusu olabilir mi? Kendisini en rahat hissettiği mevki hangisi?

"Arda her mevkide oynayabilir ama oyundan ne beklendiği önemli. Arda sağ tarafta önüne fazla top istemez ve topla sürekli içeri kat eder. Asıl mevkisi elbette ki orası değil, ben sağ kenarda bir kanat oyuncusunun olmasını beklerim. Arda 8 ve 10 numara oynayabilecek bir oyuncu.

"Ben zaman zaman 6 numara olarak da oynattım ki arada sırada geriye gelip top aldığına şahit olursunuz maç içinde. Onun tercihi ise 10 numara oynamak. İki 8'in önünde 10 numara olarak oynamaktan hoşlanıyor ama bunu yaparken de sürekli geriye top alır çünkü topla oynamayı çok sever.

Fenerbahçe altyapısından kısa vadede kimleri A takım kadrosunda görebiliriz?

"U19 kadrosu için konuşacak olursak stoperde Bora, Yiğit Efe, Emir, sol açıkta Bora, Melih, Ruhan Arda, Ali Arda, orta sahada Enes gibi isimleri sayabilirim. Tabii bunların hepsini A takımda görme şansımız olmayabilir ama ilerleyen dönemde Türk futboluna damga vurabileceklerine inanıyorum."

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