Spor Toto Süper Lig'de ikincilik yarışı veren Fenerbahçe, bir yandan da yeni sezonun planlamasını yapıyor.

Vitor Pereira ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör koltuğuna İsmail Kartal'ı getiren yönetim, sezon sonunda koltuğu başka bir hocaya bırakacak.

GOAL Türkiye, Kanarya'nın adaylarına göz atıyor.

Jorge Jesus

Fenerbahçe'nin gündemindeki en somut isim, Jorge Jesus. Başkan Ali Koç'un getiğimiz günlerde Lizbon'da Portekizli hoca ile bir araya geldiği ve detayları konuştuğu biliniyor.

Hatta söz konusu toplantıda Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa da yer aldı.

Jesus, Brezilya'da gazetecilere yaptığı açıklamada Fenerbahçe ile görüştüğünü kabul etti. Diğer teklifleri ise reddettiğni söyledi.

Brezilya Millî Takımı'nın da Portekizli hoca ile ilgilendiği iddia ediliyor. Fakat Fenerbahçe'nin şu anda bir numaralı adayının Jorge Jesus olduğu çok açık.

Gian Piero Gasperini

Fenerbahçe, Jorge Jesus'ta bir sıkıntı çıkması halinde alternatiflerini de hazırlamış durumda. Bu isimlerden biri ise Atalanta'nın başında olan Gian Piero Gasperini.

Tecrübeli hocanın menajeri ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Fenerbahçe iddialarını şu sözlerle reddetti:

"Gasperini'nin şu an için Fenerbahçe gibi bir planı yok. Gian'ın Atalanta ile 2 yıllık daha mukavelesi bulunuyor."

Menajeri 'şu an için' böyle bir durum olmadığını söylese de, resmî bir anlaşma olmadan Gasperini ihtimali her zaman masada olabilir.

Mircea Lucescu

Fenerbahçe için bir diğer hoca adayı ise, Türkiye'ye yabancı olmayan Mircea Lucescu.

Ukraynalı gazeteci Igor Tsyganyk, geçtiğimiz günlerde Rumen hocaya Fenerbahçe ile ilgili çıkan haberleri sorduğu ifade ederek şunları yazdı:

Lucescu ile konuştum. 'Fenerbahçe'nin teknik direktörü olacak mısın?' dedim ve güldü.

Koç, artık tüm düşüncesinin Dinamo'da devam etmek olduğunu, Ukrayna'da kariyerine devam etmek için her şeyi yapacağını söyledi. Ukrayna futbolunu çok seviyor ve ana düşüncesi bu."

Buna rağmen Lucescu, diğer adaylarda anlaşma sağlanamazsa her zaman bir seçenek olabilir.