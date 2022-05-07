Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli takımın yüksek divan kurulu toplantısında dikkat çeken açıklamalara imza attı.

Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk mücadelesinden, İsmail Kartal'ın geleceğine dair çarpıcı açıklamalara imza atan Koç, İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Fenerbahçe'ye ziyareti sırasında yaşananlara da sert bir tepki gösterdi.

Ne söylendi?

"Dün yaptığım basın toplantısında kelimeler boğazıma düğümlendi. İnşallah kimse benim çekindiğimi düşünmüyordur. Fenerbahçe'nin haklarını söz konusu olduğunda ailem, grubum, şahsi statüm gibi konuları düşünmeden açık yüreklilikle konuşurum.

"Doğru bildiğimi söylemekten çekinmedim ve çekinmemeye de devam edeceğimin bilinmesini istiyorum.

"Fenerbahçe'yi dışarıdan bölmeye kimsenin gücü yetmez. Bizler bir bütün olarak hareket ettiğimizde ne kadar güçlü olduğumuzu herkese gösterdik. Devleti gözüne kestirmiş bir terör örgütüyle nasıl mücadele ettiğimizi bütün dünya biliyor.

"Biz siyaset üstüyüz ama siyasete çekiliyoruz. Lafım bulundukları konumu kullanan siyasetçilere"

Ekrem İmamoğlu hakkında

"Trabzon'dan gelen bazı insanların enteresan özellikleri oluyor. Milli takım teknik direktörü bizim stadımıza geldiğinde bordo-mavi kravat takıyor.

"Şehrin belediye başkanı da kulübümüze aynı renklerde kravatla geldi.

"Utanmadan içinde Fenerbahçe'ye hakaretler edilen bir kitabı bize hediye ediyor. Umarım Fenerbahçelilerin Ekrem İmamoğlu'na hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatacağı günler gelmez.

İsmail Kartal hakkında

"Futbol takımımız son haftalarda şanssız bir dönemden geçiyor. Pelkas ve Crespo'dan sonra Szalai, Min Jae ve Arda Güler de sakatlandı.

"Yine de taraftarlarımızın takımımızı desteklemesi oyuncularımıza büyük bir güç veriyor. Takımımızın bu denli toparlanmasının mimarı hocamız İsmail Kartal'dır ve ona buradan bir kez daha teşekkür ediyorum.

"Teknik direktör konusu ise çok hassas bir konu. Bugün, 'İsmail hoca kalsın' diyenler yarın tam tersini söyleyebilir.

"Aynı şey yabancı hoca isteyenler için de geçerli. Bu konudaki kararımızı yönetim kuruluyla beraber vereceğiz"

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