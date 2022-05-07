Frank Lampard'ın Everton'ı Burnley ve Leeds United'a karşı Premier Lig'deki küme düşme savaşını kazanacak mı?

Premier Lig'den düşmek her zaman felaket anlamına gelmez.

Norwich City ve Watford, ligden düşmeyi bekleyen kulüpler ve büyük olasılıkla ikisi de gelecek sezon tekrar Premier Lig'e çıkacaklar, çünkü Fulham ve Bournemouth - Championship’in geri kalan takımlarına kıyasla geniş transfer bütçelerine sahipti - şu anda birinci ve ikinci sıradalar.

Ancak küme düşme tüm takımlar için aynı anlama gelmiyor.

Burnley, bir kez daha kendilerinin doğrudan geri dönme olasılığının yüksek olduğunu düşünecek, ancak Premier Lig'deki altı yıllık kalışlarını sağlayan Sean Dyche'ın olmaması sorunlu bir durum.

Dyche olmadan kimliklerinin kaybolmaya başlaması bir ihtimal olarak duruyor ve Burnley, uzun vadeli geleceğini en üst sıralarda sağlayacak finansmana da sahip değil.

Leeds United da benzer bir durumda: Marcelo Bielsa onlara liderlik etmiyor ve Championship uçurumuna kolayca geri dönebilirler.

Everton şüphesiz en göz korkutucu pozisyonda.

Kulüp son zamanlarda büyük mali kayıplar verdi, yeni bir stadyum inşa etme sürecinde ve Championship için sürdürülemez bir maaş faturası var.

İflastan dolayı Sunderland benzeri bir çöküş yaşayıp batmaları gibi bir durum da söz konusu olabilir.

Ne yazık ki kalan maçların analizi, Everton'ın 18. sırada bitirme olasılığının çok yüksek olduğunu gösteriyor.

Burnley, Villa’yı yenebilir

Mike Jackson, Burnley'den sorumlu ilk dört maçında on puan kazandı ve bu, Premier Lig tarihindeki en şaşırtıcı yeni menajer sıçramalarından birisi anlamına geliyor.

Çok az kişi Sean Dyche'nin çok yanlış yaptığını düşündü; kimse Burnley'nin onsuz gelişeceğini düşünmüyordu.

Taktik olarak, Dyche’ın oyuna yaklaşımının daha basit yönlerini değiştirerek bir şeyleri değiştirdi.

Burnley, inatçı ve direkt bir 4-4-2'de kalırken Jackson, Jack Cork ve Nathan Collins'in öne çıktığı tutarlı bir takım seçimine bağlı kaldı.

Cork ve Josh Brownhill ortaklığı, Burnley'nin boşta kalan topları süpürmesi, boş pasları püskürtmek için zaman kaybetmemesi ve ardından iki hedef adamına topu aktarmasıyla iyi bit stratejiye sahip oldu.

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İyi formları devam etmeli, çünkü Burnley, son zamanlarda kötü mücadele eden ve oynayacak çok az maçı olan Aston Villa ile karşılaşacak.

Steven Gerrard'ın baklavası 4-4-2, açık oyun sırasında geniş alanlarda çok fazla boşluk bırakarak onları Burnley'nin yüksek topları ceza sahasına göndermeden önce topu geniş alana kaydırma taktiğine karşı özellikle savunmasız hale getiriyor.

Dahası, Collins ve James Tarkowski, şu anda çok hafif görünen Villa'nın forvetlerini geride bırakmak zorunda. Philippe Coutinho kesinlikle böyle zorlu maçlardan hoşlanmayacaktır.

Burnley'nin bu maçlardan dört puan alması için taraflar arasında yeterli fiziksel ve psikolojik mesafe var ve bu da hayatta kalmaları anlamına geliyor.

Leeds oynayacak çok az maçı olan takımlarla karşılaşacak

Burnley ve Everton beklenmedik bir şekilde galibiyet rekorları kırarken Leeds, yavaş yavaş küme düşme savaşına sürükleniyor.

Ancak Jesse Marsch, Elland Road'da iyi bir iş çıkarıyor ve taraftarların Manchester City'ye karşı alınan tek bir kötü sonuç yüzünden cesaretlerinin kırılmasına gerek yok.

Marsch, özellikle saldırılarının hızı ve etkileşimlerinin belirli kalıpları ile ilgili olarak - Leeds'te kas hafızasına kazınmış ve onları izlemeyi çok çekici kılan - Bielsa fikirlerinin birçoğunu korudu.

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Ancak, savunma hattını düşürdü, oyuncuların sahanın tüm alanlarında baskı yapmasını engelledi ve daha mantıklı bir bölgesel sistemle adam adama baskıyı devre dışı bıraktı.

Bu ince değişiklikler çılgınlığı sona erdirdi ve oynayacak çok az maçı olan rakiplerini yenmek için onları güçlü bir konuma getirdi.

Emirates'teki Arsenal maçının yenilgiyle sonuçlanması muhtemel, ancak Chelsea, hafta sonu Everton'a yenildikleri maçın ardından artık zor bir maç gibi görünmüyor.

Thomas Tuchel'in ekibi, endişe verici bir savunma zayıflığı gösterdi.

Arsenal'in 4-2'lik galibiyetinde olduğu gibi, Leeds de sakatlıklarla mücadele eden yüksek bir Chelsea savunma hattından en iyi şekilde yararlanabilir.

Son iki maçında Leeds, Premier Lig’in orta sıralarında sürüklenen ve Marsch'ın takımı kadar sert mücadele edemeyecek iki takım olan Brighton ve Brentford ile karşılaşıyor.

Everton'ın Premier Lig anları tükeniyor

'Altı Büyük' ​​kulüplere karşı ultra defansif bir dizilişle oynayan Frank Lampard yönetimindeki Everton; bu maçlar dışında herhangi bir amaç, yapı veya uyum olmadan oynamaya devam ediyor.

Burnley ve Leeds'ten çok daha kötü oynuyorlar, ancak Manchester United ve Chelsea'ye karşı aldıkları 1-0'lık galibiyet sayesinde hala lige tutunuyorlar.

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Emirates'e yapılacak son bir maç, bu tür kahramanlıklar için bir şans daha olacak, ancak Arsenal'in ilk dörtte yer alması nedeniyle Lampard’ın takımının başarılı olması pek mümkün görünmüyor.

Goodison Park’taki desteği kullanmak Everton'ın tek umudu, ancak daha yükseğe çıkarak Brentford ve Crystal Palace'a karşı topa sahip olmak zorundalar.

Bu onları Ivan Toney'nin yükselişine ve Wilfried Zaha'nın oyununa açık bırakır. Everton, Lampard yönetiminde bu tür bir oyunla hiç iyi oynamadı.

Leicester City'ye yapılacak bir maç, onlara puan kazanma şansı verirken o sıralar küme düşmesi muhtemel olan Watford, iki hafta içinde Everton'ı konuk ediyor.

Yine de Everton, ikinci maçı kazanmak istiyorsa, aniden geniş oynamayı öğrenmesi gerekiyor.

Lampard'ın taktiksel yönü neredeyse yok gibi. Everton, savunma duvarına dayalı bir oyun şekliyle umutsuz ve pasif görünüyor.

Onları kurtarmak için bu taktikten çok daha fazlası lazım.

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