Teknik direktör Carlo Ancelotti, Gareth Bale'in Real Madrid'in La Liga şampiyonluk kutlamalarına takımın geri kalanıyla katılmaması hakkında konuştu.

İtalyan menajer, Galli futbolcunun şu anda yürümeye bile hali olmadığını ifade etti.

Madrid geçen hafta sonu İspanya ligi tacını Espanyol'a karşı kazandığı zaferle tescilledi ve üstü açık bir otobüs turuyla birinciliğini kutladı. Ancak Bale, şampiyonluğu kutlayan oyuncular arasında değildi.

Bale, geçtiğimiz sezonu Tottenham'da kiralık olarak geçirdi. Bu sene ise sakatlıklar ve takıma olan bağlılığıyla ilgili sorunlar yaşadı.

Galli yıldız, bu yıl nadiren oynadı ve son yıllarda Madrid için soluk bir figür oldu.

Ancelotti, Bale için ne dedi?

Galli futbolcunun otobüs turuna katılmaması, Ancelotti’nin Bale’ın dışlandığının bir başka kanıtı olarak görüldü, ve Ancelotti bu konu hakkında net bir açıklama yaptı.

İtalyan menajer, Bale’ın takımın geri kalanıyla dans etmesini, parti yapmasını ve hareket etmesini engelleyen şeyin ciddi bir sırt ağrısından kaynakladındığını söyledi.

Pazar günü La Liga'da Atletico Madrid ile karşılaşmadan önce düzenlediği basın toplantısında konuşan Ancelotti şu ifadeleri kullandı:

“Bale’ın yürümeye bile hali yok. Bu yüzden şampiyonluk kutlamalarına katılamadı.

“Sakatlığı nedeniyle bizimle değildi. İyi olsaydı takım arkadaşlarıyla birlikte olurdu.”

“80 yaşıma kadar Madrid'de kalırım”

Madrid'in La Liga tacı, tarihlerinde 35. sırada ve aynı zamanda Ancelotti için inanılmaz bir kişisel başarıyı temsil ediyor.

İtalyan hoca, şimdi bir yönetici olarak Avrupa'nın en iyi beş liginde şampiyonluk kazandı ve İspanya’yı; Premier Lig, Ligue 1, Serie A ve Bundesliga şampiyonluklarına ekledi.

Avrupa'nın tüm liglerini fetheden Ancelotti'nin, Real Madrid'den ayrıldığında emekli olabileceği yönünde spekülasyonlar yapıldı. Ancak o, henüz bunu planlamıyor.

"Burada her şey yolunda giderse 80 yaşıma kadar kalırım, neden olmasın? Madrid’den ayrılmaya karar verdiğim gün, emekli olmayı da düşünebilirim. Bu fikir benim de aklıma geliyor.

"Çok keyif alıyorum. Dünya futbolunda, Real Madrid’den daha büyük bir takım bulmaya çalışmak saçma olurdu.”

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