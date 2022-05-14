U19 Ligi'nde Galatasaray ile oynanacak karşılaşmanın Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacağını açıklayan Fenerbahçe, bu karşılaşmanın biletlerini de satışa sundu. 18 Mayıs Çarşamba günü oynanacak erteleme maçı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın hemen öncesinde oynanacak olmasıyla özel bir anlam taşıyor.

Saat 19.00'da başlayacak ve TRT Spor'dan yayımlanacak karşılaşmanın Fenerium / Maraton Alt biletleri 10 liradan satışa sunulurken, 1907 tribünü 500 lira, hatıra biletler ise 5 liradan satışa sunuldu. Galatasaray'ın 31 maç sonunda 73 puanla ilk sırada aldığı ligde Fenerbahçe ise 67 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

En büyük kozlar Zeki ve Melih

İttifak Holding Konyaspor'dan Abdulsamet Kaya'nın 15 golle gol kralı olduğu ligde lider Galatasaray'ın en golcü oyuncusu 14 golü bulunan Zeki Mert Saki olurken, şampiyonluk yarışı veren bir diğer ekip olan Fenerbahçe'nin en golcü ismi ise gelecek yıllarda Türk futbolunda büyük ses getirmesi beklenen ve ligde 15 gole imza atan Melih Bostan.

İki takımın sezonun ilk yarısındaki buluşması Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleşmiş, Fenerbahçe deplasmanda oynadığı bu karşılaşmadan Melih Bostan (2), Ruhan Arda Aksoy ve Arda Kurtulan'ın attığı gollerle 4-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. Fenerbahçe'de bu karşılaşmada genç yıldız Arda Güler de 90 dakika forma giymişti.

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