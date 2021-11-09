Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski kalecisi için devrede

Altay Bayındır'un uzun süreli sakatlığı sonrasında yola Berke Özer ile devam eden Fenerbahçe'nin kaleci transferini gündeme aldığı öne sürüldü.

Akşam'da yer alan habere göre Berke Özer'in yeterince güven vermemesi üzerine bir yerli kaleci transferi yapmayı planlayan Fenerbahçe yönetimi, milli kaleci Sinan Bolat ile ilgileniyor.

Fenerbahçe'nin 33 yaşındaki kalecinin kulübü Gent ile devre arasında masaya oturması bekleniyor. Sinan'ın kontratının sezon sonunda bitecek olması da bu transferde Fenerbahçe'nin elini güçlendiriyor.

Sinan'ınA Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz tarafından düzenli olarak kadroya çağrılması dikkat çekiyor.

Süper Lig'de iki takımda oynadı

Bu sezon Gent'in ligde oynadığı tüm maçlarda 90 dakika forma giyen Sinan daha önce Kayserispor ve Galatasaray formaları da giymişti. Tecrübeli kaleci kariyerindeki ilk büyük çıkışı Belçika'da Standard Liege forması altında yapmış ve sonrasında Portekiz'in köklü kulüplerinden Porto'ya transfer olmuştu.

Sinan bu takımda ise tutunamamıştı.

Öte yandan Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi sona erecek genç kaleci Berke Özer'in durumu ise netleşmedi. Sezon başında Atletico Madrid'in ilgi gösterdiği Berke, kontratını yenilemezse yaz aylarında bedelsiz olarak takımdan ayrılacak.

Fenerbahçe ile Berke arasındaki sözleşme görüşmelerinin kısa süre içerisinde başlaması bekleniyor.

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