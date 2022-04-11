Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde bu sezon Süper Lig'de bir ilki başardı

Fenerbahçe derbi galibiyeti ile birlikte ligdeki yenilmezlik serisini 8'e yükseltti ve üst üste dört galibiyet aldı.

Süper Lig'in 32. haftası dev bir randevuya şahit olurken Fenerbahçe, Kadıköy'de Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti.

Sarı-lacivertliler, 26. dakikada Miha Zajc ile buldukları golle öne geçti ve ardından 68. dakikada Serdar Dursun ile maçın skorunu belirlediler.

Fenerbahçe ne başardı?

İsmail Kartal'ın göreve geldiği Ocak 2022'den bu yana Süper Lig'de en fazla puan toplayan takım olan Fenerbahçe (27), bu sezon ilk kez üst üste dört galibiyet aldı.

27 - İsmail Kartal'ın göreve geldiği Ocak 2022'den bu yana Süper Lig'de en fazla puan toplayan takım olan Fenerbahçe (27), bu sezon ilk kez üst üste dört galibiyet aldı. Marş. pic.twitter.com/AHNg5ZzpsD — OptaCan (@OptaCan) April 10, 2022

Ayrıca 6 yıl sonra Kadıköy’de Galatasaray’ı mağlup eden sarı-lacivertliler, ligdeki yenilmezlik serisini sekize çıkardı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2016/17 sezonundan bu yana ilk kez Galatasaray'ı ligin iki yarısında da mağlup etti.

Galatasaray'ın Süper Lig'de en az üç kez konuk olduğu takımlar arasında en yüksek mağlubiyet yüzdesine sahip olduğu rakibi Fenerbahçe (%55; 36/65).

Öte yandan derbide dokuz ikili mücadele kazanan Serdar Dursun, Süper Lig kariyerinin en yüksek sayısına ulaştı.

Süper Lig'in 2021/22 sezonunda en fazla kafa golü atan üç isimden biri olan Serdar Dursun ise (5; Mame Diouf ve Dimitrios Goutas ile eşit), Pierre Webo'dan (2013/14'te 6 gol) bu yana en yüksek sayıya ulaşan Fenerbahçe oyuncusu oldu.

Fenerbahçe'yi ne bekliyor?

Sarı-lacivertliler, Konyaspor'u bir puan farkla geride bırakarak Süper Lig'de ikincilik koltuğuna yerleşti.

Süper Lig'in bitimine 6 hafta kaldı ve lider Trabzonspor ile sarı-lacivertliler arasındaki fark 13.

Fenerbahçe, 16 Nisan'da Göztepe'yi konuk edecek ve ardından 22 Nisan'da Rizespor'a misafir olacak.

29 Nisan'da oynanacak Gaziantep FK mücadelesinden sonra Fenerbahçe'yi 8 Mayıs'ta Beşiktaş derbisi bekliyor.

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