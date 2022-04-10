Beşiktaş'ın Fransız beki Valentin Rosier'in performansı Valerien Ismael ile birlikte yükseldi
Valerien Ismael'in göreve gelmesinin ardından 3-4-3 oynamaya başlayan ve beklerini daha önde konumlandıran Beşiktaş'ta başarılı sağ bek Valentin Rosier'in yükselen form grafiği devam ediyor.
Geçtiğimiz hafta Trabzonspor deplasmanında gol bulan Rosier, Alanyaspor karşısında da iki asist yaparken, son iki haftada üç golde doğrudan pay sahibi oldu.
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Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Rosier bu sezona nispeten tutuk başlamıştı.
2021-2022 sezonunda daha önce oynadığı 28 maçta iki asist yapmıştı. Ismael dönemindeki iki maçta önceki 28 maçta olduğundan daha fazla skor katkısı yapan Fransız oyuncu böylece önümüzdeki dönemde vatandaşının en güveneceği isimlerden biri olacağını ortaya koydu.
A Milli olamadı
Sporting Lizbon'dan kiralandıktan sonra siyah-beyazlı takımdaki ilk sezonunda 33 maça bir gol ve altı asist sığdıran Rosier, yaz transfer döneminde yaklaşık 5 milyon euro karşılığında bonservisiyle birlikte Beşiktaş'a transfer olmuştu.
Daha önce Fransa'nın Dijon takımında da forma giyen 25 yaşındaki oyuncu geçen sezon Süper Lig'in en iyi sağ beki olarak gösteriliyordu.
Sergilediği performansla Beşiktaş tribünlerinin en sevdiği oyunculardan biri olan Rosier, daha önce dört kez Fransa U21 Milli Takımı'nda oynamıştı.
Alt yaş kategorilerinde oynamasına rağmen Fransa Milli Takımı'nın A Milli Takım kadrosuna dahil edilmeyen Rosier'in siyah-beyazlı takımla olan kontratı 2025 yılında sona erecek.
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