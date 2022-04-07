Fenerbahçe Galatasaray derbilerinin en olaylısı

2022 - 2023 Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 32. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanacak derbinin heyecanlı bekleyişi devam ediyor.

Ezeli rakipler arasında gerçekleşecek olan 130. derbinin öncesinde, derbi tarihinde diğerlerinden oldukça farklı bir yerde bulunan bir maç dikkat çekiyor.

16.02.2002 tarihinde gerçekleşen derbide ev sahibi Fenerbahçe’nin 1-0 kazandığı maç, ezeli rakipler arasındaki en olaylı maç olarak anımsanıyor.

Eski ünlü hakemlerden Ali Aydın’ın yönettiği derbide tam 8 sarı kart ve 4 tane de kırmızı kart çıkmıştı.

Kırmızı kartların tamamını sarı kırmızılı ekip görürken, sarı lacivertliler Milan Rapaiç’in 27. dakikada attığı golle derbide rakibini 1-0 mağlup etmişti.

Çeşitli tartışmalarla birlikte en olaylı derbi olarak dikkatleri çeken karşılaşmada Rapaiç’in attığı gol senelerdir hafızalardaki yerini koruyor.

Fenerbahçe’de Rapaiç (18’), Mirkovic (34’), Andersson (49’) sarı kart görürken Galatasaray’da Bülent Akın (24’), Arif (52’), Bülent Korkmaz (76’) ve Berkant (89’) sarı kart görmüşlerdi. Ayrıca

Galatasaray’da Emre Aşık (62’), Hasan Şaş (76’), Baptista (76’) kırmızı kart görürken, Bülent Korkmaz (80’) ikinci sarı kart ile oyun dışına alınmıştı.

Werner Lorant’ın Fenerbahçe’yi, Mircea Lucescu’nun da Galatasaray’ı çalıştırdığı sezonda Galatasaray sezonu Fenerbahçe’nin 3 puan önünde şampiyon olarak tamamlamıştı.