Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Emir Ortakaya’yı kadrosuna kattı.

Vitor Pereira’yı teknik direktörlük görevine getiren Fenerbahçe, 2021-22 sezonu öncesinde kadro planlamalarını ve transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Serdar Dursun ve Steven Caulker gibi tecrübeli isimleri kadrosuna katan sarı-lacivertliler, son olarak da Bursaspor’un yıldız oyuncusu Burak Kapacak’ı ve Kasımpaşa’dan Çağtay Kurukalıp’ı kadrosuna kattığını açıklamıştı.

Genç oyuncu transferlerini sürdüren Fenerbahçe, 17 yaşındaki Emir Ortakaya transferini de duyurdu.

Emir Ortakaya Fenerbahçe’de

Fenerbahçe, Gençlerbirliği’nden Emir Ortakaya’yı üç yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu. Ayrıca transferin bir parçası olarak Barış Alıcı da bonservisiyle Gençlerbirliği’ne verildi.

Sarı-lacivertliler, genç ismin transferini şu açıklamayla duyurdu:

“Emir Ortakaya, önümüzdeki yıllarda Futbol A Takımımızın kadrosuna aday olmak üzere Futbol Akademimize katılmıştır.”

“Emir Ortakaya'ya Çubuklu formamızla başarı dolu sezonlar dileriz. Barış Alıcı'ya da bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Emir Ortakaya’nın kariyeri

Futbola Gençlerbirliği altyapısında başlayan 17 yaşındaki stoper, geride bıraktığımız sezonda Gençlerbirliği A takım kadrosuna dahil edilmişti.

Gençlerbirliği A Takımı’nın formasını bir kez terleten oyuncu, Tuzlaspor’la oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında süre almıştı.

Genç oyuncu, Gençlerbirliği U-19 takımıyla ise 19 maçta görev yapmıştı. Emir Ortakaya, Türkiye U-16 milli takımıyla 16 karşılaşmada görev yaptı.

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Fenerbahçe, Burak Kapacak gibi kısa vadede A Takım’a katkı verecek genç oyuncuların yanı sıra uzun vadede de değerlendirmeyi düşündüğü Çağtay Kurukalıp ve Emir Ortakaya gibi isimleri kadrosuna katmaya da devam ediyor.

Fenerbahçe U-19 takımında boy gösterecek Emir Ortakaya’nın transferi, yeni bir yapılanmanın da sinyallerini bir kez daha vermiş oldu.

Altyapı ve A takım arasındaki köprüyü kuracak ismi Portekizli hoca belirleyecek.

Bir süre önce U19 takımının başında yer alan Gökhan Bozkaya ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de altyapının A takımla koordinasyon içinde çalışmasını isteyen yönetimin, yeni U19 hocasını Vitor Pereira'nın seçmesini istediği iddia edilmişti.

Tüm bu gelişmeler, Fenerbahçe’nin ilerleyen dönemde “yetiştirici” bir kimliğe bürünmek istediğini işaret ediyor.

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