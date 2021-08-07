Lionel Messi transfer yarışına sürpriz üçüncü aday

PSG ile Manchester City'nin baş çektiği yarışta Lionel Messi'ye üçüncü talip çıktı.

Lionel Messi geleceğiyle ilgili karar verme adına yoğun günler geçiriyor.

Arjantinli yıldız, Barcelona'dan ayrılışının ardından mümkün olan en kısa sürede yeni bir anlaşma imzalamalı.

Ancak Messi ile sözleşme imzalayabilecek çok az sayıda kulüp var.

Messi yarışında üçüncü aday

AS'ta yer alan habere göre; Lionel Messi ile başka kulüpler arasında imzalanan bir sözleşme henüz yok.

Ancak PSG önümüzdeki günlerde sunacağı iyi bir teklifle Arjantinli'yi kapabilir.

34 yaşındaki oyuncu ile ilgilenen bir diğer kulüp Manchester City'di.

Guardiola yönetimindeki ekip Messi'yi kadrosuna katmak istese de başka bir İngiliz ekibi bu yarışa dahil oldu.

Chelsea, Lionel Messi'ye sunmak için rekabetçi bir teklif hazırlıyor ve acil olarak Arjantinli yıldız ile görüşmek istiyor.

Messi, Chelsea ile anlaşır mı?

Son Şampiyonlar Ligi galibi, Thomas Tuchel'in ilk tam sezonunda Premier Lig kupasını da evine götürmek istiyor.

Manchester City'nin Jack Grealish hamlesinin ardından Maviler de yıldız bir ismi kadroya kazandırmayı düşünüyor.

AS'ın iddiasına göre; Romelu Lukaku'yu kadrosuna katmaya hazırlanan Chelsea'de kulübün sahibi Roman Abramovich, Messi cephesiyle acil bir görüşme için temas kurdu.

Messi yeni bir macera için Premier Lig'in yolunu tutup Chelsea'ye bir zafer yaşatabilir.

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