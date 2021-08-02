Vitor Pereira yeni hocayı seçiyor

Altyapı ve A takım arasındaki köprüyü kuracak ismi Portekizli hoca belirleyecek.

Bir süre önce U19 takımının başında yer alan Gökhan Bozkaya ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de altyapının A takımla koordinasyon içinde çalışmasını isteyen yönetim, yeni U19 hocasını Vitor Pereira'nın seçmesini istedi.

Sporx 'in haberine göre yabancı olması beklenen yeni hocanın, A takıma daha fazla oyuncu çıkarması ve bir süre önce "altyapı oyuncularına açık kapı bırakmak istiyorum" diyen Vitor Pereira'nın yeni yapılanmasına katkı sunması bekleniyor.

Arda Güler planlaması

Geçtiğimiz sezon altyapıdaki yıldız oyuncusu Ömer Faruk Beyaz'ı oldukça tartışmalı bir şekilde Stuttgart'a kaptıran Fenerbahçe, bu sezon altyapının bir başka yıldız ismi 2005 doğumlu Arda Güler'i sezon öncesi kampa davet etmişti.

Yönetim, Antalya'da oynanan U19 play off maçlarında da etkili bir oyun sergileyen genç yeteneğin yakın bir gelecekte forma şansı bulmasını umut ediyor.

Fenerbahçe altyapı koordinatörlüğünün başında daha önce kısa bir süre A takımı da çalıştıran Tahir Karapınar yer alıyor.