CANLI | Lionel Messi transferinde son gelişmeler: Messi hangi takıma gidecek?

PSG'nin sahibi Katar Emiri Tamim bin Hamad Al Thani'nin bir akrabası olan Khalifah Bin Hamad Al Thani, Lionel Messi'nin PSG'ye transfer olduğunu duyurdu.

Negotiations are officially concluded. And announce later #Messi #Paris_Saint_Germain pic.twitter.com/BxlmCfARII