CANLI | Lionel Messi transferinde son gelişmeler: Messi hangi takıma gidecek?

Everton'ın Manchester United'a karşı oynayacağı son hazırlık maçından önce bir Twitch yayında konuşan James Rodriguez, Messi ile Ronaldo'yu bir arada görmek istiyor:

"Messi, Juventus'a gidip Cristiano Ronaldo ile oynamalı."

"Bu bir bomba olurdu. İkisinin birlikte oynadığını görmek birçok taraftarın hayalidir."

"Messi, Barcelona için yılda en az 30 gol ve 30 asist yaptı. Şimdi bunu yapmak için Barcelona başka oyuncular aramak zorunda kalacak."