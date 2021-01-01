CANLI | Lionel Messi transferinde son gelişmeler: Messi hangi takıma gidecek?

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı: Bu bize yakışmıyor 👇
İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales, Lionel Messi ayrılığını La Liga'ya yakıştıramadı:
"Bu boyuttaki oyuncuların devam etmemesi bize yakışmıyor."
İspanya Futbol Federasyonu Başkanı: La Liga'da bir şeyler yapmak gerekiyor
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Lionel Messi, Camp Nou'ya son kez çıkıyor 👇😥
Leo Messi, 8 Ağustos Pazar günü TSİ 13.00'te Camp Nou'da yer alan 1899 Oditoryumu'nda bir basın toplantısı düzenleyecektir. pic.twitter.com/Z8XVta2dMH— FC Barcelona (@fcbarcelona_tr) August 7, 2021
Messi, MLS'te oynamaya sıcak bakıyor ancak... 👇
AS'ın haberine göre; Messi'yi Inter Miami'ye kazandırmak David Beckham'ın en büyük dileği.
Messi de MLS'te oynamaya sıcak bakıyor ancak Arjantinli yıldız'ın Avrupa'da üst düzey rekabet edebilecek gücü ve hala var.
Bu nedenle MLS hayalleri biraz daha bekleyecek gibi görünüyor.
Neymar'dan Messi fedakarlığı 👇
RMC Sport’un haberine göre Neymar, yeni sezonda Messi’ye PSG’nin 10 numaralı formasını verme teklifinde bulundu.
Ancak 10 yılı aşkın bir süredir Barcelona’nın 10 numaralı formasını terleten ve sayısız başarı kazanan Messi, habere göre transfer gerçekleşse bile bu teklifi kabul etmeyi düşünmüyor.
Messi, PSG'yi bekliyor 👇
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Leo Messi ve babası Jorge, transferi tamamlamak için Paris Saint-Germain'in resmi sözleşme teklifinin bu hafta sonu gelmesini bekliyor.
Messi teklifi kabul etmeye açık.
PSG, 1 yıl opsiyonlu 2023'e kadar 35 milyon euro'luk [bonuslar dahil] bir sözleşme teklif edecek.
"İstersem Messi ve Ronaldo'yu getiririm"
Meksika Ligi ekibi Mazatlan Başkanı Rivcardo Salinas Pliego, Twitter hesabından taraftarlara Lionel Messi'nin mi yoksa Cristiano Ronaldo'nun mu peşinden gitmelerine dair soru içeren bir anket yayınladı.
Anketi paylaşmadan önce "Messi'yi Mazatlan ile iş birliği yapmaya davet etmeyi düşünüyorum" diye yazan Pliego, bir taraftarın bu konuya şüpheyle yaklaşmasındna sonra şu cevabı verdi:
"Cristiano Ronaldo'yu da getirecek çok şeyim var!"
Daha sonra kulübün stadyumunun dışından görüntüler yayınlayan Pliego, şunu ekledi:
"Zaten Leo Messi'nin formasını orada, Kraken'de hazırlıyorlar."
Messi transfer yarışına üçüncü aday 👀
AS'ın haberine göre; Manchester City, Messi'yi kadrosuna katmak istese de başka bir İngiliz ekibi bu yarışa dahil oldu.
Chelsea, Lionel Messi'ye sunmak için rekabetçi bir teklif hazırlıyor ve acil olarak Arjantinli yıldız ile görüşmek istiyor.
James Rodriguez: Messi, Ronaldo ile oynamalı 👇
Everton'ın Manchester United'a karşı oynayacağı son hazırlık maçından önce bir Twitch yayında konuşan James Rodriguez, Messi ile Ronaldo'yu bir arada görmek istiyor:
"Messi, Juventus'a gidip Cristiano Ronaldo ile oynamalı."
"Bu bir bomba olurdu. İkisinin birlikte oynadığını görmek birçok taraftarın hayalidir."
"Messi, Barcelona için yılda en az 30 gol ve 30 asist yaptı. Şimdi bunu yapmak için Barcelona başka oyuncular aramak zorunda kalacak."
Katar emirinin akrabası transferi duyurdu, PSG yalanladı 👇
PSG'nin sahibi Katar Emiri Tamim bin Hamad Al Thani'nin bir akrabası olan Khalifah Bin Hamad Al Thani, Lionel Messi'nin PSG'ye transfer olduğunu duyurdu.
Negotiations are officially concluded. And announce later #Messi #Paris_Saint_Germain pic.twitter.com/BxlmCfARII— خلـــيفة بـــن حمـــد آلــ ثانــــــي (@khm_althani) August 6, 2021
Ancak PSG'den bu iddiaya yalanlama geldi.
PSG'nin iletişim departmanı, Goal'e, Al-Thani'nin açıklamalarının doğru olmadığını ve kulüp ile Messi arasında hali hazırda bir anlaşmanın bulunmadığını söyledi.