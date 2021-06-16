Fenerbahçe Berke Özer için Atletico Madrid'den 8.5 milyon euro istiyor

La Liga'yı şampiyon olarak tamamlayan İspanyol ekibi Berke Özer için Fenerbahçe'nin kapısını çalsa da olumsuz cevap aldı.

Bir yandan yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren bir yandan da transfer çalışmalarını yürüten Fenerbahçe'nin genç kalecisi Berke Özer için Atletico Madrid'den gelen teklifi reddettiği öne sürüldü.

İspanyol basınından Mundo Deportivo'da yer alan habere göre sarı-lacivertli takım 6 milyon euro'luk teklifi düşük buldu.

La Liga'yı şampiyonlukla tamamlayan Diego Simeone'nin takımının Jan Oblak'ın vazgeçilmez olduğu kaleci rotasyonuna Berke'yi de ekleyip, geleceğe dönük bir planlama yapmak istediği belirtilirken, Fenerbahçe Berke'yi satmak için aceleci davranmıyor.

Habere göre Atletico genç kaleciyi Altınordu yıllarından bu yana takip ediyor.

Fenerbahçe 8.5 milyon istiyor

Atletico'nun Berke'yi 2019 yılında da transfer etmek istediği ancak Fenerbahçe'nin o dönem de bu teklifi geri çevirdiği belirtilirken, Atletico'nun yedek kalecisi Ivo Gbric'in takımdan ayrılması halinde Fenerbahçe'nin 8.5 milyon euro'luk talebini karşılayabileceği öne sürüldü.

Genç kaleci geçtiğimiz sezonu Westerlo'da geçirmişti.

Fenerbahçe'nin Altay Bayındır yüksek bir bonservis bedeliyle takımdan ayrılmadığı sürece kaleyi teslim alması Berke'yi her ne kadar elinde tutmak istese de UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşması nedeniyle satması bekleniyor.

Bilindiği gibi sarı-lacivertli takım yapılan anlaşma gereği transferde elde ettiği kadar bonservis harcaması yapabiliyor.

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