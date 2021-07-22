Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan şampiyonluk mesajı

Ali Koç, önümüzdeki sezona büyük bir umutla bakıyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün gerçekleştirdiği geleneksel bayramlaşma töreninde açıklamalarda bulundu.

Sezonun başlamasıyla birlikte stresli günlerin kendilerini beklediğini belirten Koç, kulübün çok güzel günler yaşayacağının altını çizdi.

Ne söylendi?

Ali Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bir yaz dönemi geçiriyoruz. Yavaş yavaş ligler başlayacak, yavaş yavaş stresli günlere geri döneceğiz, kulübümüzün her branşta yaptığı maçlar günlük önceliklerimizin parçası olacak.

"Bizler de bu bağlamda, bu doğrultuda hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Branşlar yavaş yavaş toplanmaya başlıyor. Sezon öncesi kamplar devam ediyor. Futbol daha erken başlayacağı için diğer branşlara göre bir adım önde.

"Ama şunu söyleyeyim; bu sene özellikle futbolda çok daha farklı şeyler, çok daha güzel günler yaşayacağımızın ben buradan habercisi olmak istiyorum. Ne kadar kararlı ve inançlı olduğumuzu anlamanız açısından.

"Ben genelde ilerisi ile ilgili hiçbir zaman tahminde bulunmam, büyük konuşmam, ‘inşallah, kısmet’ derim, kısmete çok inanırım. Ama bu sene her şeyden çok yaptığımız çalışmalar, ektiğimiz tohumlar ve hedeflerimiz doğrultusunda son derece inançlı ve iddialıyız.

"İddialı olmayı seven biri değilim ama iddialıyız. Yedi senedir beklediğimiz şey, her şeyden önemli ve üstünde tuttuğumuz futbol branşımızda şampiyonluğu yakalamak. Rahat olun."

"Gazeteciler bizim emekçilerimiz"

Ali Koç, bu sezon öncesi kulübün içinden haber sızmadığını vurgularken gazeteciler ile ilgili şu yorumu yaptı:

"Gazeteci arkadaşlarımızla da burada biraz önce konuşuyorduk, dertleşiyorduk. Onlara da burada huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Çünkü onların gecesi gündüzü Fenerbahçe’yi takip etmekle geçiyor.

"Tabii diğer muhabirlerle yarışıyorlar. Kim daha çok haber alacak, kim daha çok haber yapacak diye. Onlar da bir nevi bizim emekçilerimiz.

"Bazılarının temsil ettiği kurumlarla zaman zaman sıkıntımız olsa da bu arkadaşlar da sizler bizler gibi Fenerbahçeli. Ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Onlara da teşekkür ediyorum.

"Ama diyorlar ki, ‘Sizden hiç haber çıkmıyor’. Bizde çalışmalar iyi gidiyor, bu sene birazcık farklı süreçleri ele alıyoruz.

"Bazı yaptığımız çalışmaları sonuçlandıktan bir müddet sonra açıklıyoruz. Bunun da mümkün olduğu kadar, gerektiği için gizliliğine, gizli kalmasına önem veriyoruz.

"Şunu bilmenizi isterim ki tüm şubelerde çalışmalar harıl harıl devam ediyor. Bizi izlemeye, dinlemeye, takip etmeye devam etmenizi rica ediyorum."

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