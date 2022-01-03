Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, koronavirüse yakalandı

2021'in sonlarında doğru Omicron varyantının etkisiyle koronavirüs pandemisinde ciddi bir artış yaşandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan vaka artışları, doğal olarak futbola da yansımaya devam ediyor ve Türkiye'de de bu durum çok farklı değil.

Nitekim Fenerbahçe, kulüp başkanı Ali Koç'un da koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Ne söylendi?

Fenerbahçe'nin resmî internet sitesiden yapılan açıklamada, konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Başkanımız Ali Koç’un Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup; izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Ali Koç, 6 Nisan 2021 tarihinde de koronavirüse yakalanmış ve hastalığı atlatmıştı.

TFF'den Ali Koç'a geçmiş olsun mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin duyurusunun ardından resmî Twitter hesabından şu sözlerle geçmiş olsun mesajı yayımladı:

"Covid-19 testi pozitif çıkan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'a ve Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Sayın Koç'un en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

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