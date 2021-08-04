Manchester United’ın ilk tercihi Haaland’mış!

Manchester United, bir sene önce Erling Haaland transferini bitirmek üzereymiş.

Premier Lig devi Manchester United, 2020 yılının Ocak ayında Bruno Fernandes’i Sporting Lisbon’dan 68 milyon pound karşılığında kadrosuna katarak son dönemdeki en başarılı transferlerinden birini gerçekleştirmişti.

Ancak Portekizli yıldız oyuncunun Manchester United’ın birinci alternatifi olmadığı ortaya çıktı.

Neler yaşandı?

2019-20 sezonun devre arasında Kırmızı Şeytanlar, o dönemlerde taraftarlarca istifası istenen Solskjaer’e destek olmak için büyük bir transfer yapma kararı almıştı.

The Athletic’in haberine göre Manchester United, Borussia Dortmund’un yıldız oyuncusu Erling Haaland’ı transferdeki birinci hedefi olarak belirlemiş.

Ancak Norveçli oyuncunun yoluna Dortmund’da devam etme kararı vermesi üzerine Manchester United, Bruno Fernandes’e yönelmiş.

Her ne kadar o dönemde kulübün birinci alternatifi olmasa da 26 yaşındaki yıldız oyuncu, performansıyla taraftarların gözde oyuncusu olmayı başardı.

Manchester United formasını tüm kuvlarlarda 80 maçta giyen oyuncu, 40 kez rakip fileleri sarstı.

Haaland Dortmund’dan ayrılacak mı?

Norveçli golcünün adı Chelsea ve Manchester United gibi İngiliz devleriyle anılıyor. Ancak Borussia Dortmund tarafı da yıldız oyuncuyu yeni sezonda da takımda tutmayı hedefliyor.

Dortmund CEO’su Watzke, yıldız oyuncunun geleceğine dair şunları söylemişti:

“Benim açımdan Haaland’ın Dortmund’da kalması kesin. Bunu her gün açıklıyorum ama nedense kimse kulak asmıyor, her hafta yeni şeyler duyuyoruz.”

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