Fenerbahçe - Antwerp maçı hangi kanalda, saat kaçta?
UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda ilk galibiyetini almak isteyen Fenerbahçe, Belçika ekibi Antwerp'i konuk edecek.
Sarı-lacivertliler, Frankfurt ile ilk maçından 1-1'lik beraberlikle ayrılırken Olympiakos ile oynadıkları gruptaki ikinci maçlarında 3-0 mağlup oldular.
Fenerbahçe - Antwerp maçı ne zaman?
Fenerbahçe ile Antwerp arasında oynanacak karşılaşma 21 Ekim Perşembe günü.
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Sarı-lacivertliler, Belçikalı rakiplerini Ülker Stadı'nda ağırlarken karşılaşma saat 19:45'te (TSİ) başlayacak.
Fenerbahçe - Antwerp maçı hangi kanalda?
Türkiye'de Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının yayın hakkı Exxen'de.
Bu nedenle Fenerbahçe - Antwerp maçı Exxen'den canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe'nin Avrupa kupaları karnesi
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında oynadığı 234 müsabakada 86 galibiyet, 49 beraberlik ve 99 yenilgi yaşadı.
Sarı-lacivertli takım, teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde Avrupa kupalarında çıktığı 20 maçın 9'unu kazandı, 6'sında berabere kaldı, 5'inden ise mağlup ayrıldı.