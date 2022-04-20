Süper Lig'in 32. haftasında sahasında konuk ettiği Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek, ikincilik koltuğuna oturan ve Şampiyonlar Ligi potasına giren Fenerbahçe, uzun bir aranın ardından yeniden Devler Ligi'nde yer almanın hesaplarını yaparken, taraftarlar da bu durumun heyecanını yaşıyor.

Süper Lig'de ligin bitimine beş hafta kala takipçisi Konyaspor'un bir puan önünde ikinci sırada yer alan İsmail Kartal'ın öğrencileri, ligi bu konumda bitirmeleri halinde Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak.

İki ön eleme oynayacak olan Fenerbahçe, bu elemeleri geçmesi halinde gruplara kalabilmek için Play off turunda mücadele edecek.

Son katılım Aragones ile

Şampiyonlar Ligi için son olarak 2018-2019 sezonunda Phillip Cocu yönetiminde ön eleme oynayan Fenerbahçe, Portekiz temsilcisi Benfica'ya elenmekten kurtulamamıştı. Fenerbahçe Devler Ligi'ne katılmayı başaramayınca, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmişti.

Şampiyonlar Ligi'ne son olarak 2008-2009 sezonunda Luis Aragones yönetiminde katılan Fenerbahçe, Arsenal, Porto ve Dinamo Kiev'in olduğu grubu son sırada tamamlamıştı.

O sezondan bu yana Devler Ligi'ne katılma başarısı gösteremeyen Fenerbahçe'de taraftarların şimdilik en büyük beklentisi bu hasretin artık sona ermesi.

Daha fazla okuma