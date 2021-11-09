Fenerbahçe, Francesco Farioli için Karagümrük ile masaya oturacak

Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 10 puan gerisine düşen ve milli maç arasının ardından Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör değişimi gündeme gelirken, İtalya'dan sürpriz bir iddia geldi.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio sarı-lacivertli takımın Francesco Farioli'yi istediğini öne sürdü.

#Fenerbahce | Trattativa con Farioli per la panchina https://t.co/It5vdZP5Nm — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) November 9, 2021

Habere göre 32 yaşındaki genç teknik direktör geçtiğimiz yaz da Fenerbahçe ile görüşürken, bu görüşmeler olumlu sonuçlanmamıştı.

Karagümrük ile devam eden mevcut sözleşmesinde sezon içerisinde takım değiştirebileceği yönünde bir madde bulunan Farioli için önümüzdeki günlerde Fenerbahçe ve Karagümrük yönetimlerinin bir araya geleceği kaydedildi.

Çağdaş Atan'ın yardımcısıydı

Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma daha önce yaptığı açıklamada önemli bir takımdan teklif gelmesi halinde Farioli'nin önünü açmak için bu teklife olumlu yaklaşacaklarını açıklamıştı.

Farioli yönetimindeki Karagümrük ligde oynadığı 12 karşılaşmada beş galibiyet, dört beraberlikle sekizinci sırada yer alıyor.

Türk futboluna Alanyaspor'da Çağdaş Atan'ın yardımcısı olarak adım atan İtalyan teknik direktör, geçtiğimiz sezon devam ederken Şenol Can'ın yerine Karagümrük'ün başına geçmiş ve oynattığı topa sahip olma futboluyla takdir toplamıştı.

Pro lisansı olmayan Farioli, yardımcılarını da İtalya'dan tercih etmişti.

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