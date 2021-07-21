Fatih Terim ön elemede ilk defa kaybetti

PSV Eindhoven deplasmanından 5-1'lik yenilgiyle ayrılan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ilk kez bir ön eleme maçından üzgün ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Hollanda'nın güçlü ekibi PSV Eindhoven'a boyun eğen ve tur umutlarını mucizelere bırakan Galatasaray'ın Hollanda'da sergilediği performans eleştirileri bearberinde getirirken, teknik direktör Fatih Terim de bir ilki yaşadı.

PSV maçına dek kariyerinde sekiz Şampiyonlar Ligi ön elemesi maçına çıkan Terim, bu maçların tamamından galibiyetle ayrılan taraf olurken, ilk kez bir Şampiyonlar Ligi ön elemesinde istediği skoru alamadı.

Galatasaray'ın yaşayan efsanesi takımının başında yer aldığı sekiz Şampiyonlar Ligi ön elemesi karşılaşmasının tamamından galibiyetle ayrılırken, tekrarlanması oldukça güç bir başarıya imza atmıştı.

Terim yönetimindeki Galatasaray, 1997-1998 sezonundan bu yana karşılaştığı Sion, Grasshoppers, Rapid Wien ve CSKA Sofia'yı eledi.

Son ön eleme maçına 2004'te çıkmıştı

Fatih Terim yönetiminde son olarak 2003-2004 sezonunda ön eleme oynayan Galatasaray, Bulgaristan'ın köklü kulübü CSKA Sofia ile karşı karşıya gelmişti.

Rakibini her iki maçta da 3-0'lık skorlarla geçen Galatasaray, Devler Ligi'nde Juventus, Real Sociedad ve Olimpiakos ile eşleşmiş ve grubunu üçüncü sırada tamamlamıştı.

Galatasaray ile son Şampiyonlar Ligi macerasını 2019-2020 sezonunda yaşayan Fatih Terim, Real Madrid, PSG ve Club Brugge'un olduğu oldukça zor bir gruba düşmüştü.

Bu grubu son sırada tamamlayan Galatasaray, Terim yönetiminde 2012-2013 sezonunda ise Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselmeyi başarmıştı.

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