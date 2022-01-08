Allan Saint-Maximin'den transfer duyumcusuna soru: "Lucas Digne, Newcastle'a geliyor mu?"

İngiliz ekibinin sol kanattaki yetenekli ismi, yaptığı transfer haberleriyle tanınan Fabrizio Romano'nun tweet'ine esprili bir yanıt verdi.

Romano, Everton'da istenmeyen adam ilan edilen Lucas Digne'nin durumuyla ilgili bir paylaşım yaptı.

Antrenmanda Rafa Benitez'le tartışan Fransız oyuncu, 1 Aralık'taki Liverpool maçından bu yana hiç forma şansı bulamadı.

Ara transferde takımdan ayrılması beklenen Digne'nin adı bir süredir Chelsea, Newcastle, West Ham ve Aston Villa ile anılıyor.

Ne söyledi?

Yaptığı paylaşımda Digne'nin kesinlikle Everton'dan ayrılacağını belirten Romano, oyuncunun Newcastle'a transfer olma ihtimalinin bulunmadığını vurguladı.

Tweet'i alıntılayan Saint-Maximin, "Fabrizio, sadece emin olmak için soruyorum, Lucas Digne, Newcastle'a geliyor mu?" mesajını paylaştı.

Ok Fabrizio just to clarify, is Lucas Digne going to join Newcastle ? https://t.co/15ueJUpWGz — Allan Saint-Maximin (@asaintmaximin) January 8, 2022

Saint-Maximin'in mesajını ciddiye alanlar da oldu. Fransız oyuncu, paylaşımını Digne'nin Newcastle'a transfer olacağı yönünde yorumlayan hesaplardan birine "Siz alaydan hiç anlamıyorsunuz" cevabını verdi.

Benitez doğruladı

Everton'ın teknik patronu Rafa Benitez, Cuma günü yaptığı basın toplantısında Digne'nin takımdan ayrılacağını açıkladı.

"Bence durum gayet açık. Taraftarlara tek bir sorum var. Bir futbolcu burada olmak istemediğini söylese Peter Reid ne yapardı? Bu kadar basit."

"Digne'yle bir kaç kez görüştüm. Bana aklından geçenleri anlattı. Oyuncu ayrılmayı düşünüyorsa, teknik direktörden ne yapmasını bekleyebilirsiniz ki?"

Everton ucuza bırakmayacak

Geçmişte Roma, Barcelona ve PSG formaları da giyen Digne, tecrübesiyle birçok Premier Lig takımının kadrosunda görmek isteyeceği bir isim.

28 yaşındaki sol bek 2018'de Barcelona'dan Everton'a 20 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Everton'ın 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Digne için 30 milyon sterlin'den daha düşük bir teklifi kabul etmeyeceği belirtiliyor.

Daha fazla okuma