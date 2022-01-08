Manchester United'da Ralf Rangnick, Paul Pogba'nın dönüş tarihini açıkladı

Manchester United'ın önemli ismi Paul Pogba'nın Şubat ayından önce formasına kavuşması beklenmiyor. Fransız orta saha oyuncusunun önünde dört-beş haftalık bir tedavi süreci daha bulunuyor.

Kasım ayında Fransa milli takımıyla kamptayken kasığından sakatlanan Pogba, Manchester United'ın son 11 maçında kadroda yer alamadı.

Rehabilitasyon sürecine Dubai'de başlayan 28 yaşındaki oyuncu, Aralık ayının sonunda İngiltere'ye döndü, fakat tedavisi burada da bir süre devam edecek.

Rangnick ne söyledi?

İlk etapta Pogba'nın Ocak ayı başında antrenmanlara başlaması bekleniyordu. Ancak Manchester United menajeri Ralf Rangnick'in son açıklaması daha ileri bir tarihe işaret ediyor.

Manchester United'ın FA Cup üçüncü turunda Aston Villa'yla oynayacağı maç öncesinde konuşan Rangnick, Pogba konusundaki son gelişmeleri aktardı.

"Bir hafta önce bana; en az dört ya da beş hafta daha antrenmanlara başlayamayacağı söylendi."

"Bu sabah antrenmandan önce soyunma odasında karşılaştık. Umarım en kısa sürede takıma döner."

"Şu anda takımla birlikte çalışmıyor. Takıma katıldığında, ki bu iki, üç ya da dört hafta sonra olabilir, sahaya çıkması zaman alacak."

"Antrenman yapabilmek ayrı bir konu, maç kondisyonuna sahip olmak ayrı bir konu. Onu Premier Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde görebilmek için zamana ihtiyacımız var."

Kontratı bitiyor

Altı ay sonra sözleşmesi bitecek olan Pogba, diğer kulüpler masaya oturmakta serbest. United formasıyla son maçına 2 Kasım'da çıkan Pogba, bu sezon Premier Lig'de sadece yedi maçta görev yaptı.

Pogba'nın menajeri Mino Raiola, Kasım ayındaki demecinde ayrılık sinyali vermişti. Fransız oyuncuyla Real Madrid ve eski takımı Juventus ilgileniyor.

United'ın sezon sonuna kadar takımın başına getirdiği Rangnick, geçen ay bir açıklama yaparak kulüpte kalmak istememesi halinde Pogba'ya ısrarda bulunmayacağını söylemişti.

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