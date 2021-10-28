Falcao'nun tek rakibi Haaland

Galatasaray'dan ayrılan Kolombiyalı golcü Avrupa'nın en formda santrforlarından biri oldu.

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra La Liga takımlarından Rayo Vallecano'ya transfer olan eski günlerinden esintiler sunan Radamel Falcao performansıyla göz dolduruyor. Son olarak takımının Barcelona'yı 1-0 yendiği maçta Ronald Koeman'ın kovulmasına neden olan golü kaydeden 35 yaşındaki yıldız, altı maçta dört gole ulaştı.

Takımının Barcelona karşısındaki 19 senelik kazanamama serisini sonlandıran Falcao, Avrupa'nın beş büyük liginde dakika başına gol ortalamasında sadece Erling Haaland'ın gerisinde kaldı. Norveçli santrfor ortalama her 60 dakikada bir gol bulurken, Falcao ise sahada kaldığı her 62.3 dakikada bir fileleri sarsmayı başardı.

Maaşı problem olmuştu

Roberto Firmino, Robert Lewandowski ve Mohamed Salah gibi isimleri geride bırakmayı başaran tecrübeli golcü uzun süren sakatlığının izlerini de yavaş yavaş atmaya başladı. Falcao'nun gösterdiği performansla Kolombiya Milli Takımı'nın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki en önemli kozlarından biri olması bekleniyor.

Yıldız oyuncu geride bıraktığımız sezonda Galatasaray formasıyla 17 karşılaşmaya çıkarken, dokuz gol atmıştı. Galatasaray'da oynadığı dönemde sık sık sakatlanması nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelen Falcao ile yollar yüksek maaşının da etkisiyle ayrılmıştı. Falcao Galatasaray formasıyla iki sezonda 19 Süper Lig golüne imza atmıştı.

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