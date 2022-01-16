Everton'da Rafa Benitez'in yerini Wayne Rooney alabilir

Premier Lig'de üst üste kötü sonuçlar almaya devam eden ve krizden bir türlü çıkamayan Everton'ın Rafa Benitez ile yollarını ayıracağı konuşuluyor.

The Athletic'te yer alan habere göre, Everton yönetimi, İspanyol çalıştırıcıyı görevden almayı kararlaştırdı. Resmi açıklamanın ise Pazartesi günü yapılması bekleniyor.

Lig sonuncusu Norwich'e deplasmanda 2-1 kaybeden Everton'da yönetimin maçtan sonra acil bir toplantı yaptığı ve teknik direktör konusunu masaya yatırdığı belirtildi.

Premier Lig'de oynadığı son 13 maçta sadece bir galibiyet alabilen Everton puan durumunda 15. basamağa kadar geriledi. Taraftarlar Benitez'in kovulması için çağrıda bulunurken, Norwich maçında bir seyirci sahaya girerek protestoda bulundu.

Rooney ismi öne çıkıyor

Championship takımlarından Derby'yi çalıştıran Wayne Rooney, altyapısından yetiştiği Everton'a bu kez teknik direktör olarak dönebilir.

Rooney, Derby'de zorlu şartlara rağmen ortaya koyduğu etkileyici performansla alkış alıyor. Aldığı ceza nedeniyle 21 puanı silinen Derby, son beş maçta aldığı dört galibiyetle son sıradan kurtulmayı başardı.

Premier Lig'de Leicester, Birmingham ve Derby formaları giyen Robbie Savage, Rooney'nin Everton için doğru isim olduğunu düşünüyor.

Ne söyledi?

BBC 5'e konuşan Savage şu ifadeleri kullandı:

"Bence iyi bir seçenek. Ronald Koeman, Carlo Ancelotti, Rafael Benitez gibi büyük isimleri denediler, ama bu yöntem işe yaramıyor."

"Everton şu anda bulunduğu konum itibarıyla ligde kalma mücadelesi veriyor.

"Size iki isim önereceğim. Rooney'nin Derby'de inanılmaz derecede zorlu koşullarda başardığı iş ortada."

"İnsanlar buna gülebilir, ama Sean Dyche'a ne dersiniz? Premier Lig'in en düşük bütçeli takımını yıllardır ligde tutmayı başardı."

"Büyük resme bakarsak, Sean Dyche'ın Burnley'yi her yıl Premier Lig'de tutması muazzam bir olay."

Yayında Savage'a eşlik eden eski Chelsea oyuncusu Chris Sutton ise Rooney konusundaki görüşe katılmadığını belirtti.

"Bence bu büyük bir risk. Bu iş için Wayne Rooney'den daha uygun isimler var."

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