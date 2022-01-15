Rafa Benitez'e saldırmak isteyen Everton taraftarı son anda engellendi

Premier Lig'de zorlu günler geçiren Everton, deplasmanda lig sonuncusu Norwich'e 2-1 yenilerek bir hayal kırıklığı daha yaşadı.

İlk 20 maçta sadece iki galibiyet alabilen Norwich, üçüncü kez üç puan sevinci yaşarken, Everton'ın ligdeki galibiyet hasreti dört maça çıktı.

Sezona büyük beklentilerle giren Everton düşme hattının yalnızca altı puan üzerinde, 15. sırada yer alıyor. Alınan kötü sonuçlar nedeniyle menajer Rafa Benitez ile taraftarlar arasındaki gerilim de tırmanmaya devam ediyor.

Ne yaşandı?

Carrow Road deplasmanında takımını desteklemek için tribündeki yerini alan taraftarlardan biri, Everton'ın 18 dakikada 2-0 yenik duruma düşmesiyle öfkesine hakim olamadı ve sahaya daldı.

Yedek kulübelerinin bulunduğu bölüme doğru yönelen taraftara güvenlik görevlileri müdahale etti. Kısa süre içinde yakalanarak kontrol altına alınan holigan saha dışına çıkartıldı.

Tribündeki Everton taraftarları ise "Benitez, bu kulüpten git" yazılı bir pankart açarak tepkilerini dile getirdi.

Son dönemdeki düşük performansı sakatların çokluğuna bağlayan Benitez, kısa süre içinde yükselişe geçme sözü vermişti. Ancak 30 Kasım'dan bu yana ligde gol atamayan Norwich, Everton ağlarını iki kez havalandırarak sürpriz bir sonuca imza attı.

Benitez ne söyledi?

Ligde oynadığı son 11 maçta sadece bir galibiyet alabilen Everton'da menajer Rafa Benitez, geleceğe dair umutlu konuşmayı sürdürdü.

"İşleri yoluna koymaya çalışıyoruz. Şu anda bunu yapmak hiç kolay değil. Gelecek için doğru adımları atıyoruz, umarım herkes bunun farkına varabilir."

"Bu sezon üst düzey oyuncularımızdan yoksun kaldık. Şimdi kadroya geri dönüyorlar, takımıma güveniyorum."

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